Lords Of Black – Alchemy Of Souls – Part II

Am 21. Oktober letzten Jahres meldeten sich Lords Of Black mit ihrem neuen Album Alchemy Of Souls – Part II zurück. Der neue Longplayer umfasst 12 Songs sowie einen Bonustrack, verteilt auf großzügige 66 Spielminuten. Diese Tracks stellen die thematische Fortsetzung der Geschichte dar, die auf dem Vorgänger Alchemy Of Souls – Part I (2020) gerade mal ein Jahr zuvor begann (zum Review: hier). Die Sound-Mixtur ist kraftgeladen und melodisch zugleich, dabei haben es die Songs in sich. Hier werden Nackenbrecher mit einprägsamen Hooks geschickt in mitreißende Melodien eingebettet. Die Tracks leisten sich bis auf How Do I Have Now keinerlei Schwächen, der einen kurzen Durchhänger doch schnell wieder überwindet. Die musikalische Bandbreite erstreckt sich von Heavy Metal über melodischen Power Metal bis hin zu Progressive Metal, versetzt mit Synthe-Einflüssen. Sogar zwei starke Thrash-Nummern, Fated To Be Destroyed und No Hero Is Homeless, bereichern das Repertoire. Schon die Titel lassen erahnen, dass die Songs nach Metallica klingen werden, der Eindruck täuscht in der Tat nicht. Sänger Ronnie Romero (Rainbow, Vandenberg) beeindruckt mit einer starken Stimme, die zwischen Ronnie James Dio und Jonny Gioeli (Axel Rudi Pell) liegt. Selbst Ritchie Blackmore (Deep Purple, Blackmore’s Night) hat ihn wegen seines Gesangstalents für das legendäre Heavy Metal-Urgestein Rainbow angeworben. Gemeinsam mit seinen Bandmitgliedern Tony Hernando (Gitarre, Synthesizer), Dani Criado (Bass) und Jo Nunez (Schlagzeug) legt der Frontmann Romero eine äußerst respektable Leistung hin. Insbesondere die gute Gitarrenarbeit sticht dabei heraus. Lords Of Black bei Alchemy Of Souls – Part II haben im Vergleich zum Vorgänger Alchemy Of Souls – Part I (2020) noch eine ordentliche Schippe obendrauf gelegt. Man merkt deutlich, dass hier sehr viel Herzblut und eine Menge Arbeit drinsteckt. Die intensive Schufterei hat sich ohne Zweifel bezahlt gemacht. Das neue Album hat das Potenzial, durch seinen breit gefächerten Genre-Mix eine Vielzahl von Hörern verschiedenster Metal-Stile zu begeistern. Lords Of Black sind auf dem besten Weg zur Metal-Spitze, wenn sie so weitermachen wie gerade jetzt. Man sollte sie unbedingt im Auge behalten.

