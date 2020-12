ZZ Top: Billy F. Gibbons All-Star Jungle Show am 31.12. im Livestream

Die Jungle Show entstand im Jahr 2015, als Billy F. Gibbons von ZZ Top und Mike Flanigin, ein in Austin ansässiger Organist, für die Einführung von B.B. King in der Austin City Limits Hall Of Fame gewonnen werden konnten. Die beiden coverten gemeinsam den Song The Jungle und hatten dabei so viel Spaß, dass sie beschlossen, eine komplette Show bei Antone in Austin, Texas zu spielen. Kurzerhand wurden der Bluesrock-Gitarrist Jimmie Vaughan, Drummer Chris Layton und die kanadische Blues-Sängerin Sue Foley rekrutiert, um die Supergroup zu vervollständigen.

Seitdem werden die Blues-Legenden alljährlich zwischen Weihnachten und Sylvester von Billy F. Gibbons zusammengetrommelt und spielen ihre All-Star Jungle Show im Antone in Austin, Texas. Auch im Coronajahr 2020 wird keine Ausnahme gemacht – die Band um den ZZ Top-Gitarristen wird wie gehabt im Antone auftreten, nur wird es in diesem Jahr an Silvester keine Zuschauer geben, sondern das Spektakel wird per Livestream zu euch nach Hause transportiert.

„Fünf Jahre in Folge haben wir uns immer darauf gefreut, die Jungle Show zwischen Weihnachten und Silvester auf die Beine zu stellen“, so Billy F. Gibbons gegenüber dem Rolling Stone. „Es ist eine gute Möglichkeit für uns alle, das alte Jahr zu beenden und das neue im rockigen Stil zu beginnen. Trotz der harten Realität von Corona in 2020 waren wir auch jetzt fest entschlossen, diese Serie der letzten Jahre fortzusetzen, nur haben wir uns entschlossen, dieses Jahr online zu gehen.“

Die Show wird in der Nacht vom 31. Dezember 2020 auf den 1. Januar 2021 ab 20:00 Uhr stattfinden und in den verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt zu sehen sein. Tickets sind für 25,- US-Dollar über die Website der Jungle Show erhältlich. Zudem wird es dort Merch zu kaufen geben und auch VIP-Pakete mit einem von der Band signiertem Showplakat, einer speziellen VIP-Bandana und einem Zugang zu exklusivem Bonusmaterial.

Das Event: https://www.facebook.com/events/828602207698960

8:00PM (20:00) PST / Los Angeles

8:00PM (20:00) EST / New York

8:00PM (20:00) GMT / London

8:00PM (20:00) AEST / Sydney

Hier geht es zu den Tickets.