Nightwish: kündigen „Human.:II:Nature.“-Welttournee in Virtual Reality an

Die weltweit führende Symphonic Metal Band und Finnlands erfolgreichster Musik Export Nightwish kündigte heute das interaktive Event An Evening With Nightwish In A Virtual World der Human.:II:Nature. Welttournee für den kommenden März 2021 an. Die Band tritt an zwei Abenden im The Islanders Arms, einer Taverne im Virtual Reality auf und lädt herzlich ein, daran teilzunehmen.

Das insgesamt neunte Studioalbum Human.:II:Nature. wurde am 10. April 2020, inmitten der Coronakrise veröffentlicht und wurde deshalb noch nie live aufgeführt, da die Welttournee aus bekannten Gründen verschoben werden musste. Das soll sich nun ändern, denn Nightwish haben sich entschlossen, die derzeit dunklen Zeiten mit etwas Unerwartetem zu erhellen.

An beiden Abenden des 12. und 13. März 2021 erwartet das Publikum dann eine unvergessliche 90-minütige Nightwish Performance, die natürlich auch Songs vom letzten Album Human.:II:Nature. enthält. Songs, die dann endlich zum ersten Mal live gespielt werden. Die Setlist soll bei jeder der beiden Shows variieren.

Eine komplette Nightwish Liveshow in geradezu magischen Dimensionen soll in Virtual Reality umgesetzt werden – in der The Islander Inn Taverne. Während des Abends sollen dann sowohl die Band als auch die Zuschauer in vielfältige 3-D-Fantasiewelten eintauchen können. Die technische Produktion wird von Zoan geleitet, auf deren Burst Live Plattform auch schon die Virtual Reality Show des finnischen Rap Superstars JVG am 1. Mai stattfand, die im Frühjahr mehr als eine Million Zuschauer anlockte.

Für eine interaktive virtuelle Show sollen sich die Zuschauer einen Avatar zusammenstellen können, um das Konzert von ihrem Computer oder Mobilgerät aus zu genießen. Das Publikum soll sich mit Gesten, Gejubel oder Emojis und einer Chatfunktion beteiligen und mit anderen Fans chatten und interagieren können. Es soll auch die Möglichkeit bestehen, seinen Avatar mit Nightwish Merchandise auszustatten.

Erlebt die Shows live auf http://www.burst.fi

Aufnahmen der Konzerte sind bis zu 48 Stunden nach den Shows verfügbar.

Freitag, 12. März 2021 Europa – 8pm CET / 7pm GMT

Samstag, 13. März 2021 Nord- und Südamerika – 8pm ET (UTC-5) / 5pm PT (UTC -8) / 10pm BRT (UTC-3) / 7pm CST (UTC -6)

Dauer ca. 90 Minuten

Tickets für beide Shows sind ab sofort über die Band-Website http://WWW.NIGHTWISH.COM erhältlich.

– 2-Abende Ticket beginnend bei 25 EUR (+ mögliche Lieferkosten 1 EUR)

– 2-Abende Ticket + „An Evening with Nightwish in a Virtual world“ T-Shirt beginnend bei 45 EUR (+ mögl. Lieferkosten 1 EUR) Limited Edition, nur innerhalb Europas lieferbar!