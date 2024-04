Falcon Trails: das neue Studioalbum „Coming Home“ erscheint am 19.07. bei Metalville Records

Die dreiköpfige Vintage Classic Rock Band Falcon Trails besteht aus dem finnischen Komponisten und Texter Mika Grönholm, dem britischen Sänger Lee Small sowie dem finnischen Schlagzeuger und Percussionisten Tom Rask.

Ihre Musik geht mit ihrem ausgeprägten Vintage-Rock-, Soul- und Funk-Stil weit zurück in die siebziger Jahre. Lee und Mika teilen die gleichen Einflüsse aus der Musik und von den unterschiedlichsten Bands dieser Zeit, was die Grundlage für die Songs von Falcon Trails bildet.

Mika sagt dazu: “Es war die Musik, die wir zum ersten Mal als Kinder hörten und die für immer in unseren Herzen und Köpfen blieb. Wir hörten und sahen, wie diese großen Bands unserer Generation ihren Stempel aufdrückten, und auf unsere eigene Weise respektieren wir diesen Geist mit unserer Musik. Wir ziehen unseren Hut vor diesen großen Acts wie Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Who, Pink Floyd und vielen anderen.“

Sämtliche Songs von Coming Home wurden in den Jahren 2018 und 2019 geschrieben und aufgenommen und im Jahr 2024 fertiggestellt, jedoch bis heute noch nie veröffentlicht.

Mika und Lee sind keine Fremden in der Musikindustrie. Beide haben bereits eigene Alben aufgenommen und waren an vielen verschiedenen Musikprojekten beteiligt, was nicht zuletzt ihr natürliches musikalisches Verständnis untermauert.

Mika ergänzt: „Als wir die Tracks für das Album schrieben, machte ich die groben Gesangsleitmelodien. Dann schickte ich diese an Lee, und er änderte diese so, damit sie zu ihm und seinem sehr gefühlvollen Gesangsstil passten. Lee hebt die Songs an und bringt sie so dorthin, wo ich sie haben wollte. Wir haben beide einen sehr ähnlichen Stil und eine ähnliche Denkweise, was den kreativen Prozess sehr angenehm und einfach macht.“

Coming Home Tracklist:

Fastlane Feel The Way We Want Soul Satisfaction Devotion Caught Winter’s Blues Last Hearts Of Fire Safe In My Arms Stars Coming Home Sapphire Sky

Line-Up:

Nika Grönholm – Guitars, Bass, Keyboard

Lee Small – Lead & Backing Vocals

Tom Rask – Drums

Michelle Lynch – Backing Vocals On Tracks 1, 5, 9