Falcon Trails: veröffentlichen Single und Video „Last Hearts Of Fire“

Falcon Trails veröffentlichen Last Hearts Of Fire, die erste Vorabsingle vom kommenden Studioalbum Coming Home, welches am 19.07. bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.

Last Hearts Of Fire handelt von den Menschen, die nun jetzt älter werden, so wie die letzten Hippies, aber auch eine ganze Generation, die die gleiche Einstellung hatte. Als die Dinge waren ganz anders als für die Kinder heute. Es ist auch ein Song, der erzählt, wie es war, als man das erste Mal im Leben Rock Musik gehört hat. Der besondere Moment, den man so kein zweites Mal erleben wird.

