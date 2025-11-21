ZZ Top: kehren im Juli 2026 für vier Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück

The Big One! – Die Kultband ZZ Top kehrt nach zwei Jahren für vier Headliner-Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück! Die „Little Ol’ Band From Texas” zählen zu bekanntesten und legendärsten Rockbands. Mit ihrem unverwechselbaren Sound aus Blues, Boogie und Rock begeistert die Band unzählige Fans auf der ganzen Welt. Nun geht das Trio um Billy Gibbons, Frank Beard und Elwood Francis – der seit 2021 als Nachfolger des verstorbenen Dusty Hill die Bass-Position übernimmt – wieder auf Europatournee. Im Laufe von fünf Wochen werden sie 23 Konzerte in 13 Ländern geben.

Billy F. Gibbons kommentierte: „Wir lieben es, für das europäische Publikum zu spielen. Sie gehören seit fünf Jahrzehnten zu den energiegeladensten und leidenschaftlichsten Fans überhaupt. Wir können es kaum erwarten, The Big One! rüberzubringen. Ihr könnt euch sicher sein: Wir drehen voll auf und lassen’s richtig krachen. Und was die Verständigung angeht – da gibt’s keine Sprachbarrieren. Am Ende sprechen wir alle dieselbe Sprache: Rock’n’Roll.“

ZZ Top blicken auf eine beeindruckende Karriere zurück, die 1969 mit ihrem Debüt in der Knights Of Columbus Hall in Beaumont, Texas, begann. Seitdem haben sie weltweit mehr als 60 Millionen Alben verkauft. Vier davon wurden von der RIAA mit Gold ausgezeichnet, sechs erhielten Platin, und ihr Album Eliminator erreichte mit über 10 Millionen verkauften Exemplaren Diamantstatus. Hinzu kommen acht Top-40-Hits sowie zwei Videosammlungen, die mit Platin ausgezeichnet wurden. Für ihr außergewöhnliches Schaffen wurden ZZ Top 2004 von Keith Richards von den Rolling Stones in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

RBK Fusion presents

ZZ Top – The Big One!

02.07.2026 Hamburg | Stadtpark

03.07.2026 Friedberg (Hessen) | Friedberg Open Air

04.07.2026 Northeim | Waldbühne

13.07.2026 Regensburg | Open Air am Jahnstadion

Exklusiver Vorverkauf startet am 25. November 2025 auf Reservix.

Allgemeiner Vorverkaufsstart am 26.11.25 ab 11 Uhr.