Eleine: präsentieren offizielles ‚Suffering‘-Video und veröffentlichen digitale 2-Track-Single samt Instrumentalversion

We Shall Remain mag bereits fast ein Jahr alt sein, doch das vierte Album der schwedischen Symphonic-Dark-Metal-Band Eleine hat, insbesondere aufgrund seiner enorm intensiven Songs, nichts von seinem Glanz verloren!

Nun hat der emsige Fünfer das offizielle Video zum Stück Suffering von ebenjenem Werk online gestellt. Der Song strotzt nur so vor großen Melodien, brachialem Riffing, unglaublich vielseitigem Gesang und zu guter Letzt orchestraler Raffinesse. Auf den gängigen Streamingportalen erwartet Fans obendrein die Suffering-Instrumentalversion.

Sängerin Madeleine Liljestam und Gitarrist/Sänger Rikard Ekberg erläutern die tiefgründe Bedeutung, die hinter dem Track steckt: „Das Leben fordert einen immer wieder aufs Neue heraus und manchmal treibt es einen auch einfach weiter voran, selbst wenn man keinen Grund mehr dazu sieht. Der eigene Kopf macht einem zu schaffen und reißt einen innerlich in Stücke, indem er einen immer wieder an Negatives aus der Vergangenheit erinnert, was dazu führt, dass man glaubt, nicht mehr aus diesem Teufelskreis der Hoffnungslosigkeit und des Schmerzes herauszukommen. Doch … man sollte niemals aufgeben. Stellt euch euren Ängsten und entscheidet euch zwischen einem wohlbekannten Ort, der euch zerstört, oder macht euch auf zu neuen Ufern, die euch möglicherweise neue Kräfte verleihen. Eines Tages gelangt man an einen Punkt, an dem man sein altes Ich von der anderen Seite begutachtet. Dann hat man es geschafft.“

Während Eleine sich derzeit auf ihre anstehenden Festivalauftritte vorbereiten, haben sie kürzlich ihre We Shall Remain-Europatour 2024 für Oktober angekündigt!

27.06.2024 SK Snina – Rock Pod Kameňom

14.07.2024 CZ Vizovice – Masters of Rock

03.08.2024 SE Umeå – Northern Rockfest *Neu*

09.08.2024 SE Stockholm – Gröna Lund *Neu*

07.09.2024 US Atlanta, GA – ProgPower USA

We Shall Remain Tour 2024

03.10.2024 DE Leipzig – Hellraiser

05.10.2024 DE Hamburg – headCRASH

06.10.2024 DE München – Backstage (Halle)

07.10.2024 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

08.10.2024 DE Bochum – Matrix

10.10.2024 UK Birmingham – The Asylum

11.10.2024 UK Glasgow – Ivory Blacks

12.10.2024 UK London – The Dome

13.10.2024 UK Manchester – Rebellion

15.10.2024 BE Kortrijk – DVG Club

16.10.2024 NL Enschede – Metropool

17.10.2024 NL Drachten – Iduna

18.10.2024 CH Münchenstein – Rockfact

19.10.2024 CH Rorschach – Treppenhaus

20.10.2024 CH Monthey – Pont Rouge

Infos & Tickets: https://www.eleine.com/pages/tour

Eleine sind:

Madeleine Liljestam – Gesang

Rikard Ekberg – Gitarre, Gesang

Victor Jonasson – Gitarre

Filip Stålberg – Bass

Jesper Sunnhagen – Schlagzeug

Mehr zu Eleine:

Website | Facebook | Instagram