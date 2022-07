Eleine: kündigen neue EP „Acoustic In Hell“ für den 14.10. an

Ein guter Song muss in jedem Gewand funktionieren, in das er gesteckt wird – vom aufgeblasenen Stadionrock bis zum intimsten akustischen Rahmen. Die schwedischen Dark-Symphonic-Metal-Überflieger Eleine haben diese kleine Weisheit verinnerlicht und sie tief in ihrer künstlerischen Integrität verankert. Anders lässt sich der mühelose Wechsel zwischen ihrer bombastischen Seite und dem zutiefst fesselnden akustischen Gewand ihrer brandneuen EP Acoustic In Hell nicht erklären. Diese wird am 14. Oktober über Atomic Fire Records erscheinen – nicht ganz zufällig genau rechtzeitig für ihre Akustik-Tour mit den Metal-Veteranen Sonata Arctica.

„Wir hatten noch nie akustische Versionen unserer Musik angefertigt, also kann man da durchaus von einer Herausforderung sprechen“, sagt Sängerin Madeleine mit einem Grinsen. „Das Wichtigste bei diesen Versionen war, die Essenz des Metals zu bewahren, die Songs authentisch und roh zu belassen. Unsere Musik hat Gewicht, und man muss aufpassen, dass sie dann nicht zu überproduziert und süßlich klingt“, fügt Rikard hinzu.

Auf Acoustic In Hell, das mit einem starken Artwork von Nestor Avalos und Madeleine Liljestam selbst erschaffen wurde, nehmen sich die schwedischen Hoffnungsträger Songs von ihren drei gelobten Alben Eleine (2015), Until The End (2018) und dem 2020er Genre-Darling Dancing In Hell vor, zerlegen sie behutsam und extrahieren ihre rohe, dunkle Essenz. „Es waren eine Menge neue Arrangements nötig. Wir wollten es roh und authentisch halten, aber dennoch den akustischen Versionen ihre eigene Identität geben“, sagt Rikard. „Und wie ich immer zu den Jungs sage: Ich muss es in meinen Hüften spüren!“, fügt Madeleine hinzu. „Das gilt für die Akustikversionen in besonderem Maße.“

Aufgenommen innerhalb einer Woche im Januar 2022 im The Panic Room Studio ihres guten Freundes Thomas „Plec“ Johansson in Skara, wird Acoustic In Hell durch eine herausragende Leistung von Madeleine Liljestam aufgewertet, die ihre kompletten Gesangsspuren in sagenhaften drei Stunden aufgenommen hat. Mehr als alles andere zeigt das natürlich nur wieder die Entschlossenheit und die schiere Willenskraft, mit der die Dinge im Lager Eleine erledigt werden.

Der Vorverkauf für Acoustic In Hell (erhältlich als Digipak, farbiges Vinyl und exklusivem Fotobuch, sowie Stream/Download) startet am 29. Juli, doch ihr könnt bereits die Single All Shall Burn (Acoustic) presaven, die am selben Tag erscheinen wird: https://eleine.afr.link/allshallburnPR

Die EP enthält diese acht Eleine Klassiker in einem neuen Akustikgewand:

01. Whisper My Child

02. Enemies

03. Memoriam

04. Ava Of Death

05. All Shall Burn

06. Death Incarnate

07. Break Take Live

08. Hell Moon

Eleine live 2022

17.03.2022 SE – Close-Up Båten, Åland

08.04.2022 NO – Oslo Hardrock Festival, Oslo

16.04.2022 SE – Fållan, Stockholm (w/ Dark Funeral)

11.06.2022 SE – Sweden Rock Festival, Norje

17.06.2022 FI – Metal Capital Festival, Oulu

02.07.2022 SE – Sommarhäng I Stadsparken, Motala

06.08.2022 SE – Stenby, Vattholma

15.10.2022 SE – Exclusive Release Show, Landskrona

16.10.2022 ES – Full Metal Holiday

Acoustic Tour mit Sonata Arctica

20.10.2022 SE – Stockholm, Södra Teatern

21.10.2022 SE – Östersund, Gamla Teatern

22.10.2022 NO – Trondheim, Byscenen

23.10.2022 NO – Oslo, Parkteatret

24.10.2022 SE – Gothenburg, Valand (Ordensalen)

25.10.2022 DE – Hamburg, Fabrik

27.10.2022 NL – Tilburg, 013 KZ

28.10.2022 DE – Bochum, Christuskirche

29.10.2022 NL – Utrecht, Pandora

31.10.2022 UK – London, Islington Assembly Hall

02.11.2022 FR – Paris/Vaureal, Le Forum

03.11.2022 FR – Lyon, Le CCO

04.11.2022 ES – Barcelona, Salamandra

05.11.2022 ES – Bilbao, Stage Live

06.11.2022 ES – Madrid, Copérnico

08.11.2022 ES – Sevilla, Custom

09.11.2022 ES – Murcia, Garaje

10.11.2022 ES – Pamplona, Totem

11.11.2022 FR – Toulouse, Le Metronum

12.11.2022 FR – Nantes, Le Ferrailleur

13.11.2022 BE – Sint-Niklaas, De Casino

15.11.2022 DE – Nürnberg, Hirsch

16.11.2022 CH – Pratteln, Z7

17.11.2022 IT – Milan, Live Club

18.11.2022 SL – Ljubljana, Orto Bar

20.11.2022 BG – Sofia, Joy Station

21.11.2022 RO – Bukarest, Quantic Club

22.11.2022 RO – Cluj-Napoca, FORM Space

24.11.2022 AT – Wien, Szene

25.11.2022 HU – Budapest, Akvarium

26.11.2022 CZ – Ostrava, Club Garage

27.11.2022 PL – Warsaw, Proxima

28.11.2022 DE – Berlin, Columbia Theater

29.11.2022 DE – München, Backstage Werk

01.12.2022 DE – Köln, Essigfabrik

02.12.2022 DE – Passau, Zauberberg

03.12.2022 DE – Speyer, Halle 101

Eleine sind:

Madeleine Liljestam – Gesang

Rikard Ekberg – Gitarre & Gesang

Jesper Sunnhagen – Schlagzeug

Eleine online:

https://eleine.com/

https://patreon.com/eleine