Our Mirage: veröffentlichen neue Single / Video ‚Summertown‘

Das Post-Hardcore-Outfit Our Mirage serviert euch die Sommerhitsingle von 2022 – Summertown!

Jetzt auf allen Streaming-Plattformen weltweit verfügbar.

Während das aktuelle Album Unseen Relations scheinbar erst kürzlich erschienen ist, haben die vier Musiker mit Summertown eine weitere Single ihres kommenden dritten Albums in der Bandgeschichte veröffentlicht!

Dieses Mal entfachen sie die positiven Vibes und eröffnen damit den Sommer 2022, indem sie das Leben, die Liebe, die Freundschaft und all die großartigen Dinge feiern, die es auf dieser Welt gemeinsam zu tun gibt.

Die vierköpfige Post-Hardcore-Gruppe aus Marl, Deutschland, trifft dich wirklich tief in deinen Emotionen. Von der Ambient-Musik bis hin zu den emotionalen Texten, die direkt deinen Nerv treffen, bieten Our Mirage eine Vielzahl von Elementen, mit denen sich viele von uns identifizieren können. Diese junge Gruppe ist bekannt für die Emotionen, die sie in ihre Musik stecken, und ihre neueste Veröffentlichung Unseen Relations geht noch tiefer. Die Gruppe konzentriert sich hauptsächlich auf die Probleme, mit denen sich unsere Jugend intern beschäftigt, aber ihre Musik spricht sie nicht nur an, sie ist sehr intuitiv in Bezug auf die Probleme und Kämpfe, mit denen wir alle gemeinsam umgehen. Ihr zweites Album wurde am 7. Februar 2020 über Arising Empire veröffentlicht.

Our Mirage sind:

Timo Bonner – Gesang

Steffen Hirz – Gitarre

Manuel Möbs – Bass

Daniel Maus – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.facebook.com/ourmirageband

https://www.instagram.com/ourmirageband