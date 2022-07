Revocation: veröffentlichen Details zum neuen Album ‚Netherheaven‘

Am 9. September veröffentlicht die Progressive-Death-Metal-Band Revocation ihr achtes Album Netherheaven über Metal Blade Records. Einen ersten Vorgeschmack auf das Album gibt das Video zur neuen Single Diabolical Majesty (Regie: David Brodsky), welches ihr euch hier ansehen könnt:

Auf metalblade.com/revocation könnt ihr Netherheaven in den nachstehenden Formaten vorbestellen:

– digipak-CD

– „Elysium“ – baby blue vinyl (US exclusive)

– „Hellfire“ – fuego marbled vinyl (US exclusive)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– white / blue marbled vinyl (limited to 1000 copies)

– sunset orange marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– red w/ black splatter vinyl (EU exclusive – limited to 250 copies)

– clear w/ black and red splatter vinyl (EU exclusive – limited to 250 copies)

– white w/ blue splatter vinyl (EU exclusive – limited to 250 copies)

Revocation Songwriter/Frontmann Dave Davidson: „Es ist immer schwer, die erste Single eines neuen Albums auszuwählen, aber wir hatten das Gefühl, dass Diabolical Majesty die Stimmung von Netherheaven insgesamt gut einfängt. Es ist ein thrashiger Death-Metal-Kracher, der für jeden etwas zu bieten hat, egal ob man der erste ist, der bei einer Show einen Circle Pit aktiviert, oder ob man sich einfach nur den Schädel einschlagen will. Das Musikvideo wurde von unseren guten Freunden Dave Brodsky und Allison Woest gefilmt, und sie haben sich mit diesem Video wieder einmal selbst übertroffen! Besonderen Dank an die Sk8 Liborius Crew, die uns ihren Raum für ein paar Tage zur Verfügung gestellt haben. Textlich wurde Diabolical Majesty durch den andauernden Kampf des Satanic Temple mit der religiösen Rechten inspiriert und ihren Kampf, die Statue des Baphomet trotz Zensur und rechtlicher Schritte auszustellen. Um den amerikanischen Autor Chris Hedges zu zitieren: „Die Fusion der Korporatisten mit der christlichen Rechten ist die Vermählung von Godzilla mit Frankenstein“. Diese Worte klingen jetzt noch wahrer, da extremistische christliche Politiker begonnen haben, ihre autoritäre Herrschaft durchzusetzen, indem sie versuchen, die Trennung von Kirche und Staat vollständig aufzuheben.“

Brett Bamberger (Bass): „Die Dreharbeiten für Diabolical Majesty haben mich in jeder Hinsicht aufgemuntert! Es gibt nichts Besseres, als mit der Crew ein Video zu drehen, WÄHREND man eine Session und mehrere Busch Waters trinkt. Ich konnte alle meine geliebten Leidenschaften miteinander verbinden und hoffe, dass es euch allen genauso viel Spaß macht wie mir!“

Vier Jahre lang hat das Billboard-Chart-Trio Revocation – Dave Davidson (Gesang/Gitarren), Ash Pearson (Schlagzeug) und Brett Bamberger (Bass) – die allegorischen und buchstäblichen Aspekte der Hölle akribisch erforscht, während sie tiefer in die dunklere, diabolische Seite des Death Metal eindringen. Kurz gesagt, wo das vorherige Album, The Outer Ones (2018), Revocation in den schrecklichen Schlund des Kosmos warf, bohrt sich Netherheaven geschickt durch die neun Ringe der Hölle, um Luzifer und seine zahlreichen Gesichter direkt zu konfrontieren. „Wir sind definitiv mehr in einer Death-Metal-Mentalität als auf früheren Alben unseres Katalogs“, versichert Davidson. „Wir konzentrieren uns darauf, wie wir das beste Death-Metal-zentrierte Album schreiben können, das uns möglich ist, während wir immer noch unsere Grenzen ausreizen. Die neuen Songs auf Netherheaven sind böse und düster, haben aber auch ein progressives Element, um die Dinge interessant zu halten. Es trägt unseren Stempel, keine Frage.“

Netherheaven wurde während einer Auszeit geschrieben, nachdem der Albumzyklus für The Outer Ones abgeschlossen war. Die neun Tracks des Albums wurden ausschließlich von Davidson geschrieben, der seine Zeit damit verbrachte, vor den Altären von Luc Lemay (Gorguts), Chuck Schuldiner (Death), Marty Friedman (Megadeth) und den gefeierten Jazz-Gitarristen Wes Montgomery und Kurt Rosenwinkel niederzuknien. Neben dem Schreiben von Killer-Riffs und absolut wilder Soli, übte der Siebensaiter auch (Technik), studierte (Theorie) und unterrichtete Gitarre. Revocation schalteten einen Gang zurück, als Davidson Tontechnik (mit Apples Logic Pro) lernte, um die Pandemic-Ära-Sperren effektiv zu nutzen. Es war nur logisch, dass er für Netherheaven den Ingenieur- und Produzentensessel in seinen neu errichteten HeatWave Studios übernahm. Revocation beauftragten dann das schwedische Studio-Ass Jens Bogren (Opeth, Kreator) mit dem Mix und Mastering in den Fascination Street Studios.

Netherheaven Tracklist:

1. Diabolical Majesty

2. Lessons In Occult Theft

3. Nihilistic Violence

4. Strange And Eternal

5. Galleries Of Morbid Artistry

6. The 9th Chasm

7. Godforsaken

8. The Intervening Abyss Of Untold Aeons

9. Re-Crucified [feat. Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder) and George ‚Corpsegrinder‘ Fisher (Cannibal Corpse)]

Revocation Line-Up:

David Davidson – Guitars / Vocals

Brett Bamberger – Bass / Vocals

Ash Pearson – Drums

Revocation online:

http://www.revocationband.com

https://www.facebook.com/Revocation