Insipidus: haben ihr neues Album „Nearest Dusk“ veröffentlicht

Die Progressive-Death-Metal-Formation Insipidus meldet sich mit ihrem neuen Full-Length-Album Nearest Dusk zurück. Anstatt auf bloßes Spektakel zu setzen, präsentiert die Band ein Werk, das durch Zurückhaltung, Atmosphäre und tiefes emotionales Gewicht überzeugt.

Ein Werk der Geduld und Tiefe

Nearest Dusk wurde über mehrere Jahre hinweg geschrieben und im Jahr 2025 finalisiert. Thematisch setzt sich das Album mit Unausweichlichkeit, inneren Konflikten und jener stillen Anspannung auseinander, die kurz vor dem Zusammenbruch herrscht.

Musikalisch bewegen sich Insipidus geschickt zwischen atmosphärischen, langsam brennenden Passagen und einer dichten, bewussten Schwere.

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