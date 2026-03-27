Dark Millennium: kündigen neues Album „Come“ an und veröffentlichen daraus ihre erste Single „Amber“

Die deutschen Avantgarde-Death-Metal-Pioniere Dark Millennium kehren mit ihrem neuen Studioalbum Come zurück, das am 22. Mai 2026 über Massacre Records erscheinen wird.

Das Album wird als Digipak-CD, limitierte Vinyl-LP und in digitalen Formaten erhältlich sein und markiert ein neues Kapitel in der langjährigen, eindrucksvollen künstlerischen Reise der Band.

Die Album-Ankündigung feiern Dark Millennium mit der ersten Single und dem offiziellen Video zu Amber, das einen ersten Einblick in die einzigartige klangliche und konzeptionelle Welt des Albums gewährt.

Mit Amber präsentieren Dark Millennium einen hypnotischen und immersiven Track, in dem sich wechselnde Klangfarben und innere Bilder zu einem fließenden und traumartigen Erlebnis verbinden. Der Song spiegelt das Kernkonzept des Albums wider: veränderte Wahrnehmungszustände, in denen die Realität sich auflöst und neue emotionale und psychologische Landschaften entstehen.

Als Einstieg in Come fängt Amber den unverwechselbaren Stilmix der Band aus avantgardistischem Death Metal, atmosphärischer Tiefe und komplexem Songwriting ein, bei der die Kompositionen nahtlos ineinanderfließen, ohne klare Grenzen oder konventionelle Strukturen.

Das zentrale Thema von Come dreht sich um Rausch; nicht nur im physischen Sinne, sondern als umfassendere Erkundung veränderter Bewusstseinszustände. Das Album untersucht die fragile Grenze zwischen Realität und Illusion und entführt die Hörer in einen Zustand, in dem sich unkontrollierte Gedanken, Empfindungen und Emotionen frei entfalten, die von wunderschön bis zutiefst beunruhigend reichen.

Produziert, gemischt und gemastert von Hilton Theissen im Wide Noise Studio, zeichnet sich das Album durch einen bewusst organischen und retro-orientierten analogen Sound aus, der die charakteristische Identität der Band bewahrt und gleichzeitig den mit Acid River eingeschlagenen Weg fortsetzt.

Ein besonderes Highlight des Albums ist das Zusammenspiel zwischen Schlagzeuger Andre Schaltenberg und Gründungsmitglied Christoph Hesse, die sich im Laufe der Platte abwechseln und den Kompositionen eine zusätzliche dynamische Ebene verleihen.

Mit Come liefern Dark Millennium ein zutiefst immersives und kompromissloses Werk, das Wahrnehmung, Struktur und Erwartungen herausfordert und damit ihren Status als einzigartigen Künstler innerhalb der Avantgarde-Metal-Landschaft bekräftigt.

Dark Millennium sind:

Christian Mertens – Gesang

Hilton Theissen – Gitarren

Michael Burmann – Gitarren

Gerold Kukulenz – Bass

Andre Schaltenberg – Schlagzeug