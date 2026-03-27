Mortiis: veröffentlicht das Musikvideo zum Titelsong sowie Details zum kommenden neuen Album „Ghosts Of Europa“

Der legendäre norwegische Künstler Mortiis präsentiert das atemberaubende Musikvideo zu Ghosts Of Europa. Dies ist zugleich der Titelsong – mit Gesang von Sarah Jezebel Deva (The Kovenant, Cradle Of Filth u.a.) und Laurie Ann Haus (Blizzard Games, Todesbonden) sowie zusätzlichen Synthesizern und Sequenzern von Thorsten Quaeschning von Tangerine Dream – und die erste Vorab-Single aus seinem kommenden neuen Album.

Ghosts Of Europa soll am 26. Juni 2026 erscheinen.

Mortiis kommentiert Ghosts Of Europa: „Dieser Song hat viele Formen und Facetten durchlaufen, bis er schließlich irgendwie zu sich selbst gefunden hat“, schreibt der Norweger und fügt hinzu: „Ich hätte nie gedacht, dass er so enden würde. Seltsam, geheimnisvoll und choralartig. Es begann als etwas Einfaches, als ein anderer Song mit einem anderen Titel, der langsam dekonstruiert und verändert wurde. Das geschah nicht aus Unzufriedenheit mit dem Original, sondern weil sich immer neue Ideen schichteten. So begeistert ich auch von diesem neuen ‚Werk‘ und seiner Entstehung bin, so fühlt sich der Titel, der schon seit Jahren existiert, doch ein wenig – und leider – prophetisch an, obwohl das nie meine Absicht war.“

Video-Credits

Drehbuch & Regie: Claudio Marino

Erster Regieassistent: Daniel Josefsson

Produktion: Artax Film

Farbkorrektur: Yellowtone

Besetzung

Frau: Enya Ellefsen

Orakel: Gunn Johansson

Schlüsselträger: Daniel Josefsson & Mortiis

Ghosts Of Europa Tracklist:

1. Ghosts Of Europa

2. Return To The Old Fields

3. The Faith That Fades Away

4. Violent Silence

5. Transcending Morpheus

6. Tundra, Heart Of Hell

7. Tribes Of Dystopia

8. Farewell Romero

Mit Ghosts Of Europa präsentiert der geheimnisvolle norwegische Künstler Mortiis ein Album, das er als kreative Befreiung betrachtet. Während des langen und gewundenen Entstehungsprozesses lösten sich Genre, Regeln oder das Experimentieren mit Klängen auf, während das einfache Machen von Musik, die jede erdenkliche Idee in seinem Kopf widerspiegelte, ohne irgendwelche Einschränkungen zu akzeptieren, zu seinem Leitprinzip wurde.

Natürlich ist Mortiis’ musikalische Handschrift allgegenwärtig. Anklänge an die oft recht unterschiedlichen Phasen seiner früheren Werke finden sich überall auf Ghosts Of Europa. Doch der Schöpfer unterschiedlichster musikalischer Welten hat auf seiner epischen Suche nach Aufrichtigkeit und neuen Ausdrucksformen kaum einen Stein auf dem anderen gelassen. Das Ergebnis ist ein cineastisches und visionäres Album, das sich oft weitläufig, fremdartig und düster-dystopisch anfühlt. In dieser Hinsicht spiegelt Ghosts Of Europa die Kämpfe seines Schöpfers während der Entstehung des Albums wider – denn für ihn entstehen diese meist auf Kosten von Freundschaften und Beziehungen sowie unter großer, innerlicher Selbsterkundung.

Ghosts Of Europa wurde auch in gewissem Maße von der ursprünglichen Idee geprägt, die eine Zusammenarbeit von Mortiis mit Stephan Groth von Apoptygma Berzerk vorsah, basierend auf ihrer gemeinsamen Faszination für die einflussreiche alte deutsche Schule der elektronischen Musik, insbesondere Tangerine Dream und Klaus Schulze. Als dies scheiterte, beschloss Mortiis, alleine weiterzumachen und ein langer Prozess der Umgestaltung des früh aufgenommenen Materials begann.

Relikte dieser frühen Phase bleiben in Andeutungen der Einflüsse aus Berlin sowie einer Vielzahl von Gastbeiträgen erhalten, doch Visionen von trostlosen, öden und zeitlosen fremdartigen Landschaften verzerrten und veränderten die Songs. Dies führte Ghosts Of Europa auch in Bereiche, in denen Mortiis zuvor noch nie existiert bzw. stattgefunden hatte.

Um sowohl die allgemeine Ausrichtung des Albums auf Electronic und Industrial Rock sowie die besonders breite Palette stilistischer Einflüsse widerzuspiegeln, fiel die Wahl des Toningenieurs auf einen der renommiertesten Spezialisten für genau solche klanglichen Experimente: Glücklicherweise erklärte sich Sean Beavan bereit, Ghosts Of Europa abzumischen. Zu seinen Referenzen zählen unter anderem Nine Inch Nails, Depeche Mode, System Of A Down, Guns N‘ Roses, Slayer sowie viele andere Größen.

Am Anfang des künstlerischen Projekts Mortiis stand der Black Metal. Der Künstler Håvard Ellefsen, bekannt als der musikalische Kopf hinter Mortiis, begann 1991 und 1992 als Bassist und Gründungsmitglied der legendären norwegischen Band Emperor. Nach der Trennung von den Black Metal Pionieren, startete Mortiis eine Solokarriere, die sogenannte Era I. Von 1993 bis 1999 veröffentlichte der Norweger sechs Alben, die vollständig auf Synthesizern komponiert wurden und als grundlegender Einfluss auf das spätere Dungeon-Synth-Genre gelten.

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Mortiis weiter und definierte seinen Sound durch mehrere Epochen hinweg neu: den experimentellen und harten Industrial Rock, eine neue Welle von Gothic- und Elektronik-Einflüssen, bis hin zu experimentellen Studioarbeiten und der Rückkehr zu seinen Wurzeln.

Während des größten Teils seiner Karriere trat Mortiis mit einer Maske und einer Gesichtsprothese auf, die seine Bühnenpersönlichkeit in ein jenseitiges Wesen verwandelten. Im Laufe der Jahre hat sich sein Aussehen verändert und weiterentwickelt. Eine Zeit lang, während der Era 0, verzichtete sein Live-Konzept sogar auf das Tragen der ikonischen Maske. Mortiis’ Bühnenpräsenz wurde oft mit einem Troll verglichen – einem Wesen aus der nordischen Folklore, was laut dem Künstler jedoch nie beabsichtigt war.

Ghosts Of Europa ist das klangliche Zeugnis eines erfahrenen und gereiften Musikers, der das geschaffen hat, was er am meisten liebt und am besten kann: elektronischen Rock mit stilistischen Einflüssen aus vielen Genres – ohne sich dabei auf ein einziges festlegen zu lassen – das dunkle Klanglandschaften, cineastische Klangvisionen und eine Fülle von Emotionen erschafft. Gerade wenn man denkt, man hätte Ghosts Of Europa endlich durchschaut, überrascht Mortiis mit einer weiteren Facette und einem neuen Aspekt seines detailreichen Meisterwerks.

Besetzung

Håvard „Mortiis“ Ellefsen – Gesang, Keyboards, Vocoder, Bassgitarre, Programmierung

Gastmusiker

Benedicte Computorgirl (Computorgirl) – Gesang auf Track 4

Christopher Amott (Arch Enemy u. a.) – Gitarrensolo auf Track 7

Christopher Rakkestad (Elvarhøi, Bolverk) – Gesang auf den Tracks 1–6

Emil Nikolaisen (Serena Maneesh, Brian Jonestown Massacre u. a.) – Fuzz- & Noise-Gitarren sowie zusätzliche Effekte auf den Tracks 3 & 4

Iliana Basileios Tsakiraki (Enemy Of Reality, Septicflesh u. a.) – Gesang auf den Titeln 1, 2 und 5

Laurie Ann Haus (Blizzard Games) – Gesang auf den Titeln 1, 2, 5 und 7

Matthew Setzer (Skinny Puppy, London After Mdnight) – Kehlkopfgesang auf Track 7

Michal Kielbasa (Black Magic Rites u. a.) – Röhrenglocken & Vibraphon auf Track 2, Röhrenglocken auf Track 6 sowie Tabla-Loops, zusätzliche Synthesizer & Effekte auf Track 7

Sarah Jezebel Deva (The Kovenant, Cradle Of Filth u. a.) – Gesang auf den Tracks 1–3, 5 und 6

Thomas Bolverk (Ragnarok, Bolverk) – verzerrte, cleane und gesampelte Gitarren auf Track 6

Thorsten Quaeschning (Tangerine Dream) – zusätzliche Synthesizer und Sequenzer auf Track 1

Vegard Blomberg (Mock) – E-Bow & Gitarren auf Track 2, zusätzliche Copicat-, Space Echo-, Fuzz- & E-Bow-Gitarren auf Track 4, Copicat-, Space Echo- & Fuzz-Gitarren auf Track 4, Fuzz-Gitarren auf Track 6, Fuzz- & Ambient-Gitarren auf Track & Gitarren auf Track 8

Erling Blomberg – zusätzliche Gitarren auf Track 8

Aufgenommen (neu aufgenommen, wiederbelebt & endlos optimiert und nachoptimiert) an verschiedenen Orten in über tausend Sessions während Jahren voller Elend, Armut und Verachtung (2020–2026) in Fredrikstad (NO).

Frühe Gesangsaufnahmen von Co-Produzent Stephan Groth bei Pitch Black Drive, Fredrikstad (NO).

Abgemischt von Sean Beavan bei The Grey Room, Crestline, CA (US)

Gemastert von Jules Seifert bei Epic Audio Media, London (UK)

Artwork von Nihil

Layout von Laurent Clément (Dead Seed Productions)

Shop: https://spkr.store/collections/mortiis

Verfügbare Formate von Ghosts Of Europa:

CD Edition

Digipak-CD inkl. 12-Seiten Booklet.

Vinyl Edition 1 (PRO 408 LP)

Gatefold-LP (schwarz) inkl. 12-Seiten-Booklet, gefütterter Innenhülle und Schutzhülle

Vinyl Edition 2 (PRO 408 LPC-1)

Gatefold-LP (kristallklar) inkl. 12-Seiten-Booklet, gefütterter Innenhülle und Schutzhülle (300 Einheiten erhältlich

Vinyl Edition 3 (PRO 408 LPC-2)

Gatefold-LP (smoke-marmoriert) inkl. 12-Seiten-Booklet, gefütterter Innenhülle und Schutzhülle (300 Einheiten erhältlich

Kassetten Edition (PRO 408 MC)

MC (schwarzmarmorierte Kassette in transparenter Hülle) mit 6-seitigem Einleger (200 Einheiten erhältlich)

Premium Edition 1: Artbook 2CD (PRO 408 LU)

2CD-Hardcover-Artbook (28×28 cm, 60 Seiten) mit 8-Track-Bonus-CD (48 Minuten)

Premium Edition 2: Complete Box (PRO 408 BOX)

Limitiertes Boxset inkl. 2-CD-Artbook-Edition, Gatefold-LP (exkl. „Galaxy“ Metallic-Vinyl), Bonus-LP (8 Tracks, 48 Minuten), Musikkassette (exkl. beigefarben in transparent/schwarzer Hülle), 4 Artprints (30×30 cm) und einem Poster (450 Stück erhältlich)

Premium Edition 3: Complete Box with sand-filled vinyl (PRO 408 BOX-1)

Ultra-limitiertes boxset inkl. 2-CD-Artbook-Edition, Gatefold-LP (exkl. handgefertigtes sand-gefülltes Vinyl), Bonus-LP (8 Tracks, 48 Minuten), Musikkassette (exkl. beigefarben in transparent/schwarzer Hülle), 4 Artprints (30×30 cm) und einem Poster (50 Stück erhältlich)

The Witches Of Dystopia Tour MMXXVI

10. APR 2026 Portland, OR (US) Dante’s

11. APR 2026 Vancouver, BC (CA) Rickshaw

13. April 2026 Calgary, AB (CA) Dickens

14. April 2026 Edmonton, AB (CA) Starlite

16. April 2026 Winnipeg, MB (CA) Sidestage

17. April 2026 Minneapolis, MN (US) Skyway, Studio B

18. April 2026 Madison, WI (US) Annex

19. April 2026 Chicago, IL (US) Reggies

20. April 2026 Detroit, MI (US) Sanctuary

21. April 2026 Indianapolis, IN (US) Black Circle

22. April 2026 Covington, KY (US) Madison Live

23. April 2026 Pittsburgh, PA (US) Preserving Underground

24. April 2026 Toronto, ON (CA) Lee’s Palace

25. April 2026 Montreal, QC (CA) Cafe Campus

26. April 2026 Quebec City, QC (CA) La Source

27. April 2026 Boston, MA (US) Brighton Music Hall

28. April 2026 Brooklyn, NY (US) Meadows

29. April 2026 Bensalem, PA (US) Broken Goblet

30. April 2026 Baltimore, MD (US) Metro

01. Mai 2026 Raleigh, NC (US) Chapel Of Bones

02. Mai 2026 Atlanta, GA (US) 529 EAV

03. Mai 2026 Orlando, FL (US) Conduit

05. Mai 2026 Houston, TX (US) Warehouse Live

06. Mai 2026 Austin, TX (US) Come And Take It Live

07. Mai 2026 Dallas, TX (US) Club Dada

08. Mai 2026 Albuquerque, NM (US) Launchpad

09. Mai 2026 Denver, CO (US) HQ

10. Mai 2026 Salt Lake City, UT (USA) Urban Lounge

11. Mai 2026 Las Vegas, NV (USA) Swan Dive

12. Mai 2026 San Diego, CA (USA) Brick By Brick

13. Mai 2026 Los Angeles, CA (US) The Echo

14. Mai 2026 San Jose, CA (US) The Ritz

15. Mai 2026 Eugene, OR (US) John Henry’s

16. Mai 2026 Seattle, WA (US) El Corazon

https://spkr.store/collections/mortiis

https://mortiiswebstore.com/pages/ghosts-of-europa