Mayhem – Northern Ritual MMXXI Tour 2022 am 22.04. im Huxley’s Neue Welt Berlin

Eventname: Northern Ritual MMXXI Tour 202

Bands: Mayhem, Mortiis

Ort: Huxley’s Neue Welt, Berlin

Datum: 22.04.2022

Kosten: 40,00 € AK

Genre: Black Metal

Veranstalter: Doomstar Booking

Wer sich mit Black Metal beschäftigt, kommt unweigerlich um die Urväter dieses Genres einfach nicht drum herum. Seit zwei Jahren warten wir darauf, Mayhem wieder auf großer Tour sehen zu können. Heute, am 24. April 2022, ist es in Berlin endlich so weit. Die norwegischen Black Metal Urgesteine starten ihre Shows auf deutschem Boden. Unterwegs sind sie schon seit elf Tagen. Die Tour ist für knapp zwei Monate angesetzt und führt durch 37 Städte.

Ich mache mich auf den Weg in eine der schönsten und historischen Konzertlocations in Berlin. Huxley’s Neue Welt bietet bis zu 1600 Besuchern Platz. Bis kurz vor dem Beginn ist die Halle noch nicht gut gefüllt. Das ändert sich aber schnell und so versammeln sich zum Auftritt des heutigen Supports immer mehr Metalheads vor der Bühne. Mortiis, den einige noch als Gründungsmitglied und Bassisten von Emperor kennen, ist ein Soloprojekt, dass sich vor allem elektronischen Klängen und Ambients verschrieben hat. Für meinen Geschmack will das nicht so richtig passen, um auf einen Headliner wie Mayhem einzustimmen. Die Songs von Mortiis sind zwar auch von Düsternis gekennzeichnet, ich kann den Grund also durchaus verstehen, warum man diesen als Support gewählt hat, mir sagt Mortiis allerdings persönlich nicht so zu. Im Publikum findet er aber dennoch Anklang und so verabschiedet das Huxley’s den Künstler mit viel Applaus.

Obwohl vor Beginn der Show noch allerhand Hämmern und Basteln hinter der Bühne zu vernehmen war, kommt bei der Umbaupause verhältnismäßig wenig Bühnendekoration zum Einsatz. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, ich mag minimalistische Bühnen eh viel lieber. Nach kurzer Zeit stehen auch schon Mayhem auf den Brettern. Mit großem Jubel begrüßt das Publikum im Huxley’s die Black Metal Legenden. Mit viel Nebel und stimmungsvollem Rückenlicht kommt sofort düstere Atmosphäre auf. Die fünf Musiker legen auch gleich ordentlich los und spielen einen Hit nach dem anderen. Nach zwei Jahren Abstinenz ist das auch nötig und trotz böser Black Metal Mienen blitzt hier und da ein zufriedenes Lächeln über die sonst so ernsten Musikergesichter.

Nach circa 30 Minuten verschwinden Mayhem plötzlich von der Bühne und alles ist dunkel. Wenige Sekunden später erscheinen sie wieder und stimmen in dunklen Kutten gehüllt den Gassenhauer Freezing Moon an. Das Publikum rastet begeistert aus und feiert eine ausgelassene Schwarze Messe. Nichts anderes war hier zu erwarten und auch ich freue mich, diesen Klassiker endlich wieder live vorgespielt zu bekommen.

Im Laufe des Konzerts wechseln Mayhem noch ein weiteres Mal in neue Bühnenoutfits und zum Ende der Show kommen sogar noch pyrotechnische Element zum Einsatz. Eine Show, die man als Schwarzmetaller mindestens einmal im Leben gesehen haben sollte. Für mich ist es das zweite Mal. Heute begeistert mich der Auftritt ein wenig mehr. Vielleicht spielt da auch die Freude über den endlich wieder startenden Beginn der Konzert- und Festivalsaison mit. Das heißt aber nicht, dass Mayhem heute in Berlin nicht abliefern. Der Auftakt der Northern Ritual Tour in Deutschland endet gefühlt innerhalb eines Wimpernschlags. Ein großartiger Auftritt, für den man die Band nur beglückwünschen kann.