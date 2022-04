Cage Fight: veröffentlichen neue Single „Killer“

Die Hardcore/Thrash/Crossover-Band Cage Fight hat am vergangenen Freitag ihre neue Single Killer veröffentlicht.

Cage Fight-Bassist Jon Reid erklärt: „Killer ist ein Ausbruch von Wut und Zorn, der sich an jeden richtet, der Unrecht getan hat, und ist ein Aufruf an diejenigen, die reine, viszerale Wut empfinden und einen Soundtrack für diese reine Emotion brauchen. Die Intensität des Songs basiert auf einem einfachen Auftrag: Wenn du Unrecht getan hast, solltest du besser anfangen zu rennen …“

Der begleitende Videoclip dokumentiert, wie Cage Fight-Frontfrau Rachel Aspe das Logo der Band auf die Handfläche eines Kunden tätowiert. Das daraus resultierende Bild – eine packende Hand mit dem Cage Fight-Logo in der Mitte – stellt visuell die gewalttätige Wut dar, die den Kern der Musik der Band ausmacht, und wurde passenderweise für das Album-Artwork verwendet.

Rachel erklärt: „Ich wollte ein Kunstwerk schaffen, das Schmerz, Wut, Widerstandsfähigkeit und Kraft repräsentiert – Themen unserer Musik. Die Handfläche ist extrem schmerzhaft zu tätowieren, daher wirkt die tattowierte Hand, die sich in einem roten Nebel in die Luft krallt, sehr aggressiv. Ich habe ein sehr tapferes Modell bei Evil From The Needle in Camden tätowiert; die Hand musste festgeschnallt werden, und es dauerte zwei quälende Stunden.“

Inzwischen sind Cage Fight als Vorband für Cro-Mags UK-Tour im Juni 2022 bestätigt.

Tournee mit Sepultura, Raging Speedhorn

12. Juni The Tivoli, Buckley

14. Juni Tower Hall, Hull

15. Juni Waterfront, Norwich

Alle angekündigten Cage Fight-Auftritte:

22 Apr – Primordial Festival w/Devin Townsend, Those Damn Crows

21. Juni -Broadcast Glasgow mit Cro-Mags

22. Juni -La Belle Angele Edinburgh w/ Cro-Mags

25. Juni -Uprising Festival -Leicester w/ Orange Goblin, Ingested

26. Juni -The Boulevard -Wigan mit Cro-Mags

27. Juni -The Cluny Newcastle m/Cro-Mags

28. Juni -Brudenell Social Club Leeds mit Cro-Mags

29. Juni -The Joiners Southampton mit Cro-Mags

30. Juni -The Underworld Camden London mit Cro-Mags

31. Juli -Radar Festival mit Hacktivist, Carbomb, Our Hollow Our Home

13. August – Bloodstock Festival w / Merciful Fate, Hatebreed

Das selbstbetitelte Debütalbum von Cage Fight wird am 13. Mai über das Label Candlelight veröffentlicht. Albumvorbestellungen sind ab sofort möglich: hier

Cage Fight sind:

Rachel Aspe – Gesang

James Monteith – Gitarre

Jon Reid – Bass

Nick Plews – Schlagzeug

