Cage Fight: teilen neue Single/Video „Pig“

Die britische Metalband Cage Fight – bestehend aus Rachel Aspe (Gesang), James Monteith (Gitarre), Nick Plews (Schlagzeug) und Will Horseman (Bass) – hat ihre neue Single Pig veröffentlicht.

In Pig thematisiert Rachel die unangemessenen Nachrichten, die Frauen von ungebetenen Männern online erhalten. Das Musikvideo zeigt echte Nachrichten, die direkt an Rachel sowie an andere Frauen gesendet wurden, die bereit waren, ihre Erfahrungen zu teilen.

Das Musikvideo zu Pig kann hier angesehen werden:

Die Single Pig kann hier angehört werden: https://cagefight.lnk.to/Pig

Die Sängerin Rachel Aspe äußerte sich dazu: „Pig is the expression of my disgust of men sending unsolicited intimate pictures, messages, crossing boundaries and harassing women digitally. I’ve had hundreds over the years, and it’s crazy to think that everyday women regularly get these messages. I just wanted to scream my hatred to them, raise awareness of the issue and show solidarity to other women who experience this abuse.“

Die Tiefe und Breite des Problems ist erschreckend: Die jüngste Umfrage von Amnesty International UK deckt die schockierenden Formen der Online-Belästigung auf, denen Frauen der Generation Z ausgesetzt sind.

Seit ihrer Gründung sind Cage Fight für ihre viszeralen, energiegeladenen Live-Auftritte bekannt geworden. Sie tourten bereits mit Bands wie Sepultura und Cromags, unterstützten Napalm Death und Employed To Serve und spielten auf zahlreichen Festivals, darunter Summer Breeze und Bloodstock. Als nächstes geht die Band mit Svalbard auf Tournee.

