Tuesday The Sky: neues Album „Indoor Enthusiast“ ist am 24.10. bei Metal Blade Records erschienen

Das herausragende dritte Album Indoor Enthusiast von Tuesday The Sky, dem instrumentalen Projekt des Gitarristen Jim Matheos, ist am Freitag, den 24. Oktober, über Metal Blade Records erschienen!

Seht euch das Video zu The Nearest Exit May Be Behind You hier an:

Indoor Enthusiast beinhaltet elf Songs, die das pure Spiel und die Leidenschaft von Matheos verkörpern, in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit dem niederländischen Schlagzeuger Dennis Leeflang, der auf den Tracks The Nearest Exit May Be Behind You, Bend Toward Light und Set Fire To The Stars mitgewirkt hat.

Indoor Enthusiast – Tracklist:

1. Bend Towards Light

2. Between Wind And Water

3. Closure

4. Does It Need To Be So Loud

5. Get Lost

6. Ghost Train

7. Memento Mori

8. Set Fire To The Stars

9. The Last Lonely Lamppost

10. The Nearest Exit May Be Behind You

11. Zugzwang

Indoor Enthusiast ist reines Instrumental-Album, produziert und gemixt von Matheos und gemastert von Jacob Hansen.

Matheos, bekannt für seine Arbeit mit den progressiven Metal-Giganten Fates Warning sowie Projekten wie OSI und seiner Zusammenarbeit mit John Arch in Arch/Matheos, schuf die Grundlagen für Tuesday The Sky etwa im Jahr 2016. Der Anstoß resultierte aus einem Bonustrack von Fates Warning, der Matheos für diese Band nicht passend erschien. Er schrieb in diesem Stil weiter, und das Ergebnis war Tuesday The Sky. Das erste Album, was aus diesem Projekt entstand, war das Album Drift aus dem Jahr 2017, das von Künstlern wie Brian Eno, Sigur Ros, Boards Of Canada und Explosions In The Sky beeinflusst wurde.

Das zweite Album von Tuesday The Sky war The Blurred Horizon aus dem Jahr 2021, eine Mischung aus Ambient, Electronica, Post-Rock und mehr. The Blurred Horizon lässt sich vielleicht am besten als ein wunderschönes Album beschreiben, das eine natürliche Anmut besitzt. Der abschließende Track Everything Is Free ist ein Cover eines Songs von Gillian Welch und David Rawlings und der einzige Song mit Gesang, der von Tim Bowness beigesteuert wurde.

