Black Label Society: veröffentlichen Musikvideo „You Made Me Want To Live“

Black Label Society veröffentlichen das offizielle Musikvideo zu ihrer Single You Made Me Want To Live aus ihrem aktuellen Album Doom Crew Inc., das jetzt über Spinefarm erscheint. „Das neue Video von Black Label Society zu You Made Me Want To Live ist so gut, dass es mich vorübergehend von meinem quälenden Jock-Juckreiz befreit hat“, so Frontmann Zakk Wylde.

Black Label Society haben für den Sommer 2022 eine komplette Headline-Tour durch Großbritannien und Europa angekündigt, die sie auch auf große Festivals führt. Den Anfang macht das finnische Rockfeston am 2. Juni, bevor Zakk und die Bande am 7. und 8. Juni zwei Shows im Camden’s Electric Ballroom in London spielen werden. Die Reihe der Headline- und Festivalshows führt die Band unter anderem nach Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien.

Vollständige Liste der Termine wie folgt:

02. Juni Hyvinkaa (FI) @ Rockfest

04. Juni Gavle (SE) @ Atlas Rock Festival

07. Juni London (UK) @ Electric Ballroom

08. Juni London (UK) @ Elektrischer Ballsaal

09. Juni Liverpool (UK) @ O2 Academy

11. Juni Donington (UK) @ Download Festival

13. Juni Folkstone (UK) @ Lesa Cliff Hall

14. Juni Nihmegen (NL) @ Doornroosje

16. Juni Oberhausen (DE) @ Turbinhalle 2

17. Juni Dessel (BE) @ Graspop Festival

18. Juni Zürich (CH) @ Rock The Ring Festival

19. Juni Mailand (IT) @ Alcatraz

21. Juni Barcelona (ES) @ Razzmatazz

22. Juni Bilbao (ES) @ Santanta 27

24. Juni Cartagena (ES) Rock Imperium Festival

26. Juni Clisson (FR) @ Hellfest

13. Juli St. Julien (FR) @ Guitare en Scene

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter blacklabelsociety.net.

Black Label Societys aktuelles Album Doom Crew Inc. ist jetzt über Spinefarm erhältlich, hier.

Die 12 Tracks sind Oden an das Feiern und Trauern, die Soundtracks zu jubelnden Abenden und verwirrenden Tagen, aufgenommen in Zakks Heimstudio, dem Black Vatican. Das stampfende, schwere, bluesige, rücksichtslos durchgedrehte Hard-Rock-Metal-Quartett ist zum Teil eine eindringende Horde und zum Teil ein reisender Karneval – es beschwört eine koffeinhaltige Kakophonie auf Platten und auf der Bühne. Auf diesem Album tauscht Zakk Soli und Twin-Guitar-Parts mit Dario Lorina aus, unterstützt von dem langjährigen Bassisten John „J.D.“ DeServio und dem kraftvollen Schlagzeuger Jeff Fabb.

Black Label Society – online:

www.facebook.com/blsnet

www.twitter.com/worldwidebls

www.instagram.com/blacklabelsocietyofficial