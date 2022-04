Metal Blade Records: feiern 40 Jahre

„Da wir nun in unser 40. Jahr eintreten, ist es ziemlich verrückt, überhaupt darüber nachzudenken. Das erste, was mir in den Sinn kam, war die Wiederveröffentlichung des ersten Metal Massacre Albums. Ich dachte, es würde schwierig werden, die Rechte zu bekommen usw., aber am Ende war es eine der einfachsten Sachen, da alle Bands super cool waren und jetzt habt ihr hoffentlich alle ein Exemplar! Wir planen noch einige coole Shows und Partys für dieses Jahr, also haltet euch auf dem Laufenden! Es war ziemlich überwältigend mit all den Dingen, die bisher passiert sind, und es ist wirklich erstaunlich — einfach alles, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, und ich danke all den Leuten, mit denen wir über die Jahre zusammengearbeitet haben! Und natürlich euch allen da draußen, die ihr dabei geholfen habt, dies überhaupt zu ermöglichen!“ Gründer Metal Blade Records Brian Slagel

Metal Blade Records feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen und ist stolz darauf, das Debütalbum, Metal Massacre Volume One, zum ersten mal seit 1984, in einer limitierten Vinyl-Auflage neu zu veröffentlichen.

Ursprünglich am 14. Juni 1982 erschienen, präsentierte Metal Massacre die besten Bands aus Los Angeles wie Metallica, Ratt und Malice, und ist seitdem ein Eckpfeiler von Metal Blade Records geworden. Diese Sonderveröffentlichung erschien weltweit am 22. April 2022 in den besten Läden.

