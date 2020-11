Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Mortiis, Rebellion, Manilla Road, My Dying Bride uvm.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

A New Dawn – Final Verdict

Artist: A New Dawn

Herkunft: Niederlande

Song: Final Verdict

Album: Seven Faces Of Truth

Genre: Gothic Metal, Melodic Heavy Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/anewdawnband/

Mortiis – Da Vi Bygde Tårnet

Artist: Mortiis

Herkunft: Norwegen

Song: Da Vi Bygde Tårnet

Album: Crypt Of The Wizard

Genre: Ambient, Darkwave, Industrial Rock

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialmortiis/

Devin Townsend Project – Infinite Ocean

Artist: Devin Townsend Project

Herkunft: Kanada

Song: Infinite Ocean

Album: Ghost

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock, Ambient

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/dvntownsend/

Coronatus – Ihr Habt Die Schuld!

Artist: Coronatus

Herkunft: Deutschland

Song: Ihr Habt Die Schuld!

Album: Cantus Lucidus

Genre: Symphonic Metal, Gothic Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/CoronatusOfficial/

Watchtower – The Fall Of Reason

Artist: Watchtower

Herkunft: USA

Song: The Fall Of Reason

Album: Control And Resistance

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/OfficialWatchTower/

Rebellion – Claws Of Madness

Artist: Rebellion

Herkunft: Deutschland

Song: Claws Of Madness

Album: Shakespeare’s Macbeth – A Tragedy In Steel

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: http://www.rebellion-metal.de

Metamorphosis – Can An Angel Bring Me Back From Death To Life (Part2)

Artist: Metamorphosis

Herkunft: Schweiz

Song: Can An Angel Bring Me Back From Death To Life (Part 2)

Album: The Turning Point

Genre: Psychedelic Metal, Progressive Metal, Progressive Rock, Neo Prog

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/metamorphosisprogrockswiss/

Monster Magnet – Ozium

Artist: Monster Magnet

Herkunft: USA

Song: Ozium

Album: Spine Of God

Genre: Stoner Rock, Space Rock, Psychedelic Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fw528SJK2YU

Thyrfing – Tiden Läker Intet

Artist: Thyrfing

Herkunft: Schweden

Song: Tiden Läker Intet

Album: Farsotstider

Genre: Viking Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/thyrfingofficial

Axel Rudi Pell – The Crusaders Of Doom

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: The Crusaders Of Doom

Album: Knights Call

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Manilla Road – Lux Aeterna

Artist: Manilla Road

Herkunft: USA

Song: Lux Aeterna

Album: The Circus Maximus

Genre: Epic Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ManillaRoadOfficial/

My Dying Bride – The Prize Of Beauty

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: The Prize Of Beauty

Album: Songs Of Darkness, Words Of Light

Genre: Doom Metal, Death Doom, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/My-Dying-Bride-282179138510618/

Battlelore – Doombound

Artist: Battlelore

Herkunft: Finnland

Song: Doombound

Album: Remission

Genre: Epic Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BattleloreOfficial

Dark Fortress – The Valley

Artist: Dark Fortress

Herkunft: Deutschland

Song: The Valley

Album: Ylem

Genre: Black Metal, Melodic Black Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialdarkfortress/

Antaeus – Flesh Ritual

Artist: Antaeus

Herkunft: Frankreich

Song: Flesh Ritual

Album: Condemnation

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Antaeus-142351639134528/

Black Willows – Black Magic

Artist: Black Willows

Herkunft: Schweiz

Song: Black Magic

Album: Haze

Genre: Psychedelic Rock, Stoner Rock, Doom Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/theblackwillows/

Accu§er – Technical Excess

Artist: Accu§er

Herkunft: Deutschland

Song: Technical Excess

Album: Experimental Errors (EP)

Genre: Thrash Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/accuser2008/

Haggard – Chapter IV: De La Morte Noire

Artist: Haggard

Herkunft: Deutschland

Song: Chapter IV: De La Morte Noire

Album: And Thou Shalt Trust … The Seer

Genre: Progressive Metal, Death Metal, Symphonic Metal, Mittelalter Metal, Klassik

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.haggard.de

Darkthrone – Command

Artist: Darkthrone

Herkunft: Norwegen

Song: Command

Album: Plaguewielder

Genre: Death Metal, Black Metal, Heavy Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Darkthrone-101075189934422/

Immolation – Unholy Cult

Artist: Immolation

Herkunft: USA

Song: Unholy Cult

Album: Unholy Cult

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/immolation/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.