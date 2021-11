Dark Millennium: neues Album kann vorbestellt werden

Die Atmospheric Death/Doom Band Dark Millennium wird am 07.01.2022 ein brandneues Album bei Massacre Records veröffentlichen!



Acid River wird auf dem CD Digipak sowie in digitaler Form insgesamt sieben Songs beinhalten. Auf der limitierten Vinyl LP sind acht Songs vertreten, da einer der Songs, Lunacy, in zwei Teile gesplittet wurde. Alle Songs auf dem Album wurden von Hilton Theissen im Wide Noise Studio gemischt und gemastert.



Das fantastische Artwork wurde von Alexander Freund gestaltet, dem es abermals gelang, die Atmosphäre und Stimmung des Albums perfekt einzufangen.

Acid River wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie als Download & Stream verfügbar und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/acidriver

Dark Millennium – Acid River



CD Digipak



1. The Verger

2. Godforgotten

3. Threshold

4. Lunacy

5. Essence

6. Vessel

7. Death Comes In Waves



Ltd. Vinyl LP



A-Seite



The Verger

Godforgotten

Threshold

Lunacy Part 1



B-Seite



Lunacy Part 2

Essence

Vessel

Death Comes In Waves



Atmospheric Death/Doom Metal

Release: 07/01/2022

CD Digipak • Ltd. Vinyl LP • Digital

Pre-order:https://lnk.to/acidriver

Dark Millennium online:

https://www.darkmillennium.de

https://facebook.com/DarkMillenniumOfficial

https://www.instagram.com/darkmillennium

https://spoti.fi/3ltPyAy