Mono Inc.: veröffentlichen Platinum Edition von „The Book Of Fire“ und gehen ab 31.03.22 auf Tour

The Book Of Fire schoss im Januar 2020 auf #1 der offiziellen deutschen Albumcharts und erhob Mono Inc. endgültig in den Olymp der Schwarzen Szene.

Das wohl komplexeste Konzeptalbum der Hamburger Dark-Rock Formation Mono Inc. begeisterte in Windeseile sowohl Fans, als auch die Presse. Musikvideos, die eindringlich und fast schon fühlbar die Geschichte der Heilerin Aellin erzählen, dürften das Ihre dazu beigetragen haben.

Nun haben sich Mono Inc. etwas ganz Besonderes ausgedacht. Am 10. Dezember 2021 veröffentlichen sie die The Book Of Fire (Platinum Edition), die neben dem grandiosen Erfolgsalbum zwei weitere Highlights bereithält. Zum einen entstand im Rahmen ihrer erfolgreichen We Are The Raven Open Airs, die die Legenden rund um Mastermind Martin Engler im Sommer 2021 spielten, eine Live-Aufnahme des Konzertes im wunderschönen Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz. 11 besondere Schmuckstücke aus dem Konzert wurden nun auf CD verewigt und bringt als CD 2 des hochwertigen Digipaks Festival-Feeling nach Hause. Eine wunderbare Gelegenheit, um in Erinnerungen zu schwelgen und das phänomenale Duett Right For The Devil feat. Storm Seeker in einer einzigartigen Version zu Hause zu erleben.

Zum anderen hat Multiinstrumentalist Martin Engler in einer intimen Live-Session im romantischen Ambiente einer altehrwürdigen Kirche im Norden Deutschlands alle Songs von The Book Of Fire in gefühlvollen Piano-Version eingespielt. Diese einmalige Atmosphäre kann man auf CD 3 der Platinum Edition bei sich zuhause erleben – genau das richtige für kuschelige Winterabende vor dem Kamin.

Doch damit nicht genug, denn zusätzlich zu dem 10-seitigen 3 CD-Digipak wird es eine streng auf 1.000 Stück limitierte Fan-Box geben. In der hochwertigen und wunderschön gestalteten Box befindet sich neben dem 3 CD-Digipak, einem exklusiven Tourpass der We Are The Raven Open Airs an einem individuellen Lanyard, einem schwarzen Silikonarmband bedruckt mit dem Mono Inc.-Logo in Weiß, sowie einer signierten Grußkarte und einem Faltposter noch ein weiteres, einmaliges Sammlerstück. In jeder der insgesamt 1.000 Fan-Boxen befindet sich eine der Rabenfedern von den ersten Flügeln, die Gothic Queen Katha Mia in der Videotrilogie von The Book Of Fire getragen hat. Die Federn sind stilvoll in einen hochwertigen, schwarzen Rahmen eingefasst, von denen jeder ein nummeriertes Echtheitszertifikat auf einer Edelstahlplakette trägt.

Als ganz besonderes Highlight liegen den Fanboxen, die im Mono Inc.-Shop bestellt werden ein einzigartiges Polaroid-Foto bei, welches die Band während ihrer We Are The Raven Open Airs 2021 aufgenommen hat. Diese Polaroids sind absolute Einzelstücke und werden nur versendet, solange der Vorrat reicht.

The Book Of Fire (Platinum Edition) und die limitierte Fanbox können hier vorbestellt werden: https://www.mono-inc.com/shop/the-book-of-fire-platinum-edition

Nachdem das aktuelle Album The Book Of Fire auf Platz 1 in die offiziellen deutschen Charts einstieg und damit das erfolgreichste Album der monomanischen Bandgeschichte darstellt, folgt nun die größte Tour der norddeutschen Gothic-Pioniere. Von Ende März bis Juni 2022 kehren die Giganten des Dark Rock endlich auf die Bühnen der Republik zurück!

Lodernde Flammen, rigorose Verfolgung und blutigste Folter – The Book Of Fire, das nunmehr elfte Studioalbum der Hamburger Erfolgs-Rocker von Mono Inc., nimmt euch mit in die düstere, vom Fackelschein der Häscher erhellte Zeit der Inquisition. Härter als je zuvor, gefühlvoller als je zuvor! Mit wahren Hymnen für die Zurückgelassenen und Vergessenen bildet dieses Album ein weiteres Monument in der immer wieder mitreißenden musikalischen Geschichte Mono Inc.s!

Das Album The Book Of Fire erreichte bei seiner Veröffentlichung den 1. Platz in den Offiziellen Deutschen Albumcharts und stellt somit das bisher erfolgreichste Album der Dark-Rock-Meister dar. Die dazugehörige Tour wird einen weiteren Meilenstein der Bandgeschichte darstellen, mit u. a. Konzerten in der Sporthalle Hamburg und der Columbiahalle Berlin wird sie die größte Tour sein, die die Band jemals spielen durfte.

Taucht ein in die Geschichte einer Hexe und erlebt dabei die Tragik des verlorenen Wissens und der Menschlichkeit selbst gänsehautnah mit! Lasst euch mitreißen in ein Wechselbad der Gefühle, tragen von epischen Hymnen, vergießt Tränen bei den herzzerreißenden Balladen und feiert, wenn der dunkle Gesang von Martin Engler, harte Gitarren und die engelsgleiche Stimme Katha Mias euch in perfekter Harmonie durch den Abend leiten!

Tickets:

Mono Inc.-Shop: https://www.mono-inc.com/shop/de/Mono_Inc/Tickets

Eventim: https://bit.ly/3vRXCQo

Die Tourdaten sind hier hinterlegt:

Mono Inc. online:

Homepage https://mono-inc.com/home/

Facebook https://www.facebook.com/monoinc/

YouTube https://www.youtube.com/user/monoinc

Instagram https://www.instagram.com/monoinc.official/

Twitter https://twitter.com/mono_inc

Spotify https://spoti.fi/2Hpa4y9