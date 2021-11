Mono Inc.: die Giganten des Dark Rock gehen ab dem 31.03.2022 auf große „Book Of Fire“-Tour

Endlich geht´s auch bei den Chartstürmern aus Hamburg wieder richtig los!

Nachdem das aktuelle Mono Inc. Album – The Book Of Fire – bereits 2020 auf Platz 1 in die offiziellen deutschen Charts einstieg und damit das erfolgreichste Album der monomanischen Bandgeschichte darstellt, folgt nun die größte Tour der norddeutschen Gothic-Pioniere. Von Ende März bis Juni 2022 kehren die Giganten des Dark Rock endlich auf die Bühnen der Republik zurück – und machen dabei Abstecher nach England, Polen, die Niederlande und die Schweiz!!!

Ticketlink: https://nocut.shop/de/tickets/mono-inc-the-book-of-fire-tour-tickets

Mono Inc. Tourdaten 2022:

Special Guests: Lacrimas Profundere* Manntra°

Präsentatoren: EMP, Piranha, Orkus, Musix, Slam & NoCut

31.03. Saarbrücken – Garage*

01.04. Würzburg – Posthalle*

02.04. Memmingen – Kaminwerk*

03.04. CH – Pratteln – Z7*

07.04. PL – Warschau – Progresja*

08.04. Magdeburg – Factory*

09.04. Dresden – Alter Schlachthof*

10.04. Erfurt – HSD*

15.04. NL – Enschede – Metropool*

16.04. Potsdam – Waschhaus*

17.04. Görlitz – L2 Club*

22.04. Bremen – Aladin*

23.04. Braunschweig – Westand*

24.04. Rostock – Moya*

29.04. Osnabrück – Rosenhof*

30.04. Köln – Live Music Hall*

06.05. UK – London – Underworld

07.05. UK – Manchester – Rebellion

08.05. UK – Bristol – Exchange

12.05. Wiesbaden – Schlachthof°

13.05. Leipzig – Auensee° AUSVERKAUFT

14.05. Hamburg – Sporthalle°

26.05. Stuttgart – Im Wizemann° AUSVERKAUFT

27.05. Nürnberg – Löwensaal° (hochverlegt aus dem Z-Bau)

28.05. München – Backstage°

29.05. Berlin – Columbiahalle°

03.06. Kiel – Die Pumpe°

04.06. Siegen – KulturPur

10.06. Hannover – Capitol° (hochverlegt aus dem Pavillon)

11.06. Oberhausen – Turbinenhalle°