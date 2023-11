Dool: veröffentlichen und streamen ihr neues Live-Album

Am vergangenen Freitag enthüllten Dool die atemberaubende Schönheit ihres neuen Live-Albums Visions Of Summerland (Live At Arminius Church Rotterdam) in voller Länge. Das neueste Werk der schnell aufstrebenden niederländischen Rocker ist pünktlich zum geplanten Veröffentlichungstermin am 24. November 2023 auf die Straßen und in die Streaming-Dienste kommen.

Das Live-Album wurde während eines speziellen Konzerts in der Arminiuskerk zur Feier der dunkelsten aller Nächte, der Wintersonnenwende am 23. Dezember 2022, aufgenommen.

Recording – Line-Up

Raven van Dorst – Gesang, Gitarre

Nick Polak – Gitarre

Omar Iskandr – Gitarre

Micha Haring – Schlagzeug

JB van der Wal – Bassgitarre

Mixing: JB van der Wal im Hewwetover Studio in Groningen, Niederlande

Mastering: Magnus Lindberg in den Redmount Studios Stockholm, Schweden

Artwork: Void Revelations

Layout: Alex im Heresie Studio

Cover, Tracklist und weitere Details zu Visions Of Summerland (Live At Arminius Church Rotterdam) findet ihr hier:

Visions Of Summerland (Live At Arminius Church Rotterdam) kann jetzt in voller Länge hier gestreamt werden: www.youtube.com/playlist?list=PLToXWne2Bk-f1g_wh4OI15VmxPPxvE1ET

Dool online:

www.facebook.com/allthosewhowanderaredool

www.instagram.com/allthosewhowanderaredool