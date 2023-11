Tvinna: veröffentlichen Single „Louga“ mit Musikvideo feat. Fabienne Erni (Eluveitie)

Das Dark-Electronic-Pop-Kollektiv Tvinna veröffentlicht jetzt die erste Single Louga aus ihrem neuen Album Two – Wings of Ember.

Special Guest auf dem Song und im Musikvideo ist Fabienne Erni, auch bekannt als Sängerin von Eluveitie.

Sängerin Laura erklärt:

„Louga’s lyrics are in old-high German, once more, as we find this old language to be a wonderful medium for spell-and ritual-like invocations.

This song is our rite to celebrate life, love and the gift of children. A song for them to be welcomed within our circle, show them our unconditional love, offer a home and gift them courage. Louga means „flame“ and we encourage our little flame, i.e. the children, to grow, glow, unfold and be free.“

Der Song wird von einem wunderschönen Musikvideo begleitet, das hier zu sehen ist.

Vergesst nicht, den Song hier vorzumerken.

Two – Wings Of Ember wird am 23. Februar 2024 über By Norse veröffentlicht.

Bestellt euch das Album hier vor.

Two – Wings Of Ember – Tracklist:

1. Nénuphar

2. Dawn Of Mine

3. Louga (Feat. Fabienne Erni)

4. Irwahhên

5. Arma

6. Wings Of Ember

7. Somnia

8. Two Staves

9. Fortress

10. The Fall

11. Der Weg

Spieldauer: 48:54

Spieldauer: 48:54

Artwork:

Konzept & Model: Laura Fella

Konzept & Fotografie: Sam Evans

Komposition & Grafik-Design: Fieke van den Hurk

Wuchtige Gitarrenriffs lodern aus melancholisch-mystisch-dunklen Folk-Nebeln, rhythmisches Pochen entfacht seelenvolle Hymnen – ausdrucksstark, progressiv und im Kern tief emotional. Analoge Klangelemente schlängeln sich spielerisch durch dicht gewobene Melodiebögen und sphärische Rockwellen, entfesselt und fesselnd zugleich. Alles fügt sich zusammen, verschmilzt und gipfelt in einem lohnenden Ritual, dem zweiten Tvinna-Album Two -Wings Of Ember.

„Where there is light, there is also darkness. This duality pulsates in each of our songs, it is a big part of our very own perception and aesthetics. By letting the darkness shine, we hope to see the light shine brighter.“ Laura Fella

Tvinna live:

23.05.2024 – Hamburg, Hebebühne, DE

24.05.2024 – Leipzig, Naumanns, DE

25.05.2024 – München, Backstage Club, DE

Tvinna – Line-Up:

Laura Fella: Gesang, Synthesizer, Schamanentrommel, Elektronik, Beats (Faun)

Rafael Fella: E-Gitarre, Akustikgitarre, Bassgitarre, Elektronik (Eluveitie)

Alain Ackermann: Schlagzeug (Eluveitie)

Sascha van der Meer: Hintergrundgesang (Solarcycles)

Tvinna online:

https://www.tvinna.com/