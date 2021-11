Ghost: kündigen Arenatour „Imperatour – Europe 2022“ an

Heute, während Wolken die Sonne verdunkeln und schlechte Omen herrschen, erheben sich Ghost mit ihrer bisher größten UK- und Europa-Tournee. Im April und Mai 2022 werden die Grammy-Preisträger sich erneut auf ihre schwarzen Rösser schwingen und ihr düsteres Spektakel in die Arenen bringen.



Im Jahr 2018 startete der A Pale Tour Named Death-Trek in der historischen Royal Albert Hall in London; für die lang erwartete Rückkehr, die unter dem Namen Impratour – Europe 2022 läuft, beginnen Ghost erneut in Großbritannien, bevor sie die beeindruckendsten Veranstaltungsorte in Europa ansteuern.



Unterstützt werden sie bei allen Shows von Uncle Acid & The Dead Beats und Twin Temple.

Impratour – Europe 2022

Headline Arena Shows:



April

Sat 9 Manchester, Arena, UK

Mon 11 London, O2 Arena, UK

Wed 13 Glasgow, Hydro, UK

Fri 15 Birmingham, RWA Arena, UK

Sun 17 Rotterdam, RTM Stage Ahoy, NL

Mon 18 Paris, Accor Arena, FR

Tue 19 Cologne, Lanxess Arena, GER

Thu 21 Leipzig Quarterback Immobillen Arena, GER

Fri 22 Frankfurt, Festhalle, GER

Sun 24 Prague, Arena, CZ

Wed 27 Tampere, Nokia Arena, FI

Fri 29 Stockhom, Avicii Arena, SE

Sat 30 NOR, Oslo, Spektrum, NO



Mai

Sun 1 Malmo, Malmo Arena, SE

Tue 3 Brussels, Forest, BE

Thurs 5 Milan, Mediolanum Forum, IT

Sat 7 Barcelona, Olympic Arena Badalona, ES

Sun 8 Madrid, Vistalegre Arena, ES

Wed 11 Vienna, Stadthalle, AT

Fri 13 Zurich, Hallenstadion, CH

Sun 15 Hannover ZAG Arena, GER

Mon 16 Munich, Olympiahalle, GER

Wed 18 Budapest, Arena, HUNGARY





Der Pre-Sale beginnt am Donnerstag, den 25. November um 10 Uhr, hier. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, den 26. November um 10 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.ghost-official.com.



In der Zwischenzeit haben Ghost vor kurzem ihren ersten neuen Track seit zwei Jahren, Hunter’s Moon, veröffentlicht, der im aktuellen Halloween Kills Film zu hören ist. Genießt das phantasmagorische Video unter der Regie von Amanda Demme.



Hunter’s Moon erscheint am 21. Januar 2022 als 7-Inch-Single für Sammler über Loma Vista Recordings. Hunter’s Moon kann hier gestreamt, als Vinyl gekauft und/oder vorbestellt werden. Die Verkaufsversion der 7-inch wird die spezielle B-Seite Halloween Kills (Main Title) enthalten, die von John Carpenter, Cody Carpenter und Daniel Davies gespielt, produziert und bearbeitet wurde.



Für Januar und Februar 2022 wurde eine 26-Städte-Arena-Tournee in den USA angekündigt, bei der Ghost als Co-Headliner mit Volbeat auftreten und jeden Abend die Show abschließen werden. Weitere Informationen gibt es dazu unter www.ghost-official.com.

