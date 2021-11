Lillebräu – Pale Ale und Stout

Heute nun also der dritte Teil, in dem die letzten beiden Biere der Standards aus der Lille Brauerei vorgestellt werden. Da ist zum einen das Pale Ale und zum anderen das Stout. Es sind die Biere mit den höchsten Umdrehungen und deshalb habe ich sie bis zum Schluss aufbewahrt. Das bedeutet nicht, dass hier eine Wertung vorgenommen wurde, sondern es hat sich, auch auf Empfehlung der Brauerei, so angeboten. Bevor ich zu den letzten Verkostungen komme, noch ein paar Worte zur Brauerei in Kiel. Sie bietet nicht nur Bier an, sondern betreibt auch noch einen großen Schankraum und im Sommer gibt es einen feinen Biergarten. Im Schankraum hat der Gast einen tollen Überblick über die gesamte Produktionsstraße, er sitzt da quasi mittendrin und darf von Donnerstag bis Samstag das Bier direkt vom Hahn genießen. Dafür gibt es zwölf Zapfhähne, aus denen das eigene Bier verkostet werden kann. Zusätzlich haben auch befreundete Brauereien die Möglichkeit, ihre Biere live und in Farbe vorzustellen. So gibt es eine große Auswahl an frisch Gezapftem und das lädt natürlich zum Verweilen, Quatschen und Probieren ein. Da es keine eigene Küche gibt, aber feste Nahrung auch mal nötig ist, stehen täglich lokale Foodtrucks bereit und servieren spezielle regionale Produkte an. Somit kann hier geselliges Beisammensein mit kühlem Bier und leckeren Speisen kombiniert werden. Im Schankraum gibt es neben den Bieren noch einige wenige andere Getränke wie Wein, Kaffee oder Apfelschorle, aber auch der eine oder andere lokale Schnaps ist zu finden. Verpönt sind hingegen Limonaden wie Cola, Fanta und ähnliche Konsorten.