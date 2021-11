Dong Open Air: neues Merch mit Zustellung bis Weihnachten bestellbar

Seit heute findet ihr im Shop (hier) auf dongopenair.de neue Dong-Shirts, Girlies, Zipper und Kapus mit dem brandneuen stimmungsvollen ”Return from the Dead”-Motiv. Außerdem neu sind dort Dong-Patches, Mützen, Caps und Shirts für Babys und Kleinkinder sowie in kleinen Mengen vorhanden noch einige Restshirts vergangener Dong Open Airs. Für eine Zustellung rechtzeitig vor Heiligabend ist unser Bestellfenster lediglich bis kommenden Sonntag, den 28.11. geöffnet. Die meisten Artikel werden wir nur in den Mengen herstellen lassen, die ihr jetzt bestellt – danach verschwinden sie dann wieder aus dem Shop. Also zwei gute Gründe, um direkt zuzugreifen!

Und der dritte gute Grund ist, dass wir nach über zwei Jahren noch immer ohne die Einnahmen eines tatsächlichen Dong Open Airs auskommen müssen. Mit über 90 % verkauften Tickets sind wir zwar auf einer exzellenten Schussposition für das Dong Open Air XX. Den Ball verwandeln können wir allerdings erst beim Festival im Juli selbst. Die Ticketeinnahmen sind an diese Veranstaltung gebunden, konnten uns also bei den bisherigen und noch bevorstehenden laufenden Kosten unseres Vereins nicht helfen. Wenn ihr beim Merch zugreift, seht ihr danach also nicht nur großartig gekleidet aus, sondern unterstützt auch ganz konkret den Dong Kultur e. V. auf seiner pandemiebedingten Durststrecke.

