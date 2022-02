Brösel & Tim Eckhorst – Der Fiese Willi – Fussball Beinhaat

Mit Der Fiese Willi – Fussball Beinhaat startet der Bröseline Verlag eine Sonderauflage. Nachdem Rötger „Brösel“ Feldmann die alten Werner-Bücher überarbeitet und zusammen mit seiner Frau Petra im neuen Bröseline Verlag neu herausgebracht hat, kamen nun die ersten Neuerscheinungen als Extrawürste. Neue Werner-Zeichnungen gab es allerdings bisher nicht.

Dafür gibt es jetzt eine neue Titelfigur. Unter Kooperation mit Tim Eckhorst, den viele Metaller in Verbindung mit Künstlerzeichnungen vom Wacken Open Air kennen, gaben Brösel und dessen Frau Petra am 12. Juni 2021 einen besonderen Zeichenkurs. Darüber freuen konnten sich 14 der 300 Grundschüler der Lindenschule in Bordesholm, in deren Einzugsgebiet beide Künstler wohnen. Dies ist nicht die erste Kunst- und Kulturaktion der Schule. Sie holte sich zum Beispiel am Tag des Vorlesens auch schon mal einen Staatssekretär der Landesregierung in eine der Klassen. Da Nachwuchsförderung und insbesondere Kinder dem Ehepaar Feldmann am Herzen liegen, gaben sie der Idee von Tim Eckhorst, der auch als Grafiker für die beiden arbeitet, sofort grünes Licht.

Nach einem Grundkurs im Zeichen von Comic-Figuren lud Starzeichner Brösel die Grundschüler zum Weiterspinnen einer Geschichte ein. Mit einem Sechs-Bilder-Comic des fiesen Willis gab er die Vorlage. Diese hatten sich schon mit dem Studium der Werner-Comics, die eigentlich so gar nichts für Viertklässler sind, vorbereitet. Vierzehn von ihnen spannen die Geschichte mit unterschiedlichen Pointen weiter. Diese sind nun in dem 40 Seiten starken Heft veröffentlicht. Erst im Anschluss an die Schüler-Versionen ist das von Brösel vorgesehene Ende gedruckt. Der Fiese Willi kommt auf die Idee, eine Betonkugel von einem Zaun zu entfernen und als Ball zu bemalen. Auf dem Fußballplatz gibt es natürlich dann die Weiterführung der Geschichte, die von den Schülern gezeichnet werden sollte. Faszinierend, wie viele der jungen Zeichner die Werbebanden mit dem Bölkstoff-Schriftzug versehen.

Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Unterstützung weiterer Institutionen und des Comic Center Kiels wurde das Heft klimaneutral erstellt und verteilt. Insbesondere die 300 Schüler der Lindenschule freuten sich über das Stück Extra-Motivation. Sammler werden es schwer haben, eines der Exemplare zu erhalten. Die Schüler hüten die Hefte wie einen Schatz. Man muss schon gute Argumente haben, um im Comic Center Kiel oder bei Tim Eckhorst ein Exemplar zu bekommen.