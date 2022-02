Týr: veröffentlichen neues Video „Hold The Heathen Hammer High“

Im Vorfeld ihres kommenden Live-Albums hat die nordische Metal-Truppe Týr das atemberaubende neue Video Hold The Heathen Hammer High veröffentlicht. Das Video stammt von dem berühmten Auftritt der Band mit dem Symphonieorchester der Färöer-Inseln, der am 8. Februar 2020 im Nordic House in Tórshavn auf den Färöer-Inseln gefilmt wurde, und unterstreicht den schillernden, ansteckenden Sound von Týr in einer kristallklaren Live-Situation.

„Der Text von Hold The Heathen Hammer High handelt davon, die alten nordischen Bräuche aufrechtzuerhalten, aber auf moderne Weise, nicht religiös, sondern kulturell“, erklärt Týr-Gründer, Gitarrist und Sänger Heri Joensen. „Das ursprüngliche Video war sehr antichristlich, obwohl das nie die Hauptaussage des Liedes war. Diese neue symphonische Live-Version, mit dem Symphonieorchester, das mit uns den Heidenhammer hochhält, wird den modernen Heiden in uns allen hervorbringen!“

Schaut euch Hold The Heathen Hammer High hier an:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: