Týr: kündigen Live-DVD an und veröffentlichen erste Single

Týr liefern eine atemberaubende Show, die live mit dem Symphonieorchester der Färöer Inseln aufgeführt wird. Dieses besondere Ereignis wurde am 8. Februar 2020 im The Nordic House in Tórshavn auf den Färöern aufgenommen. Das erdbebenartige Livealbum wird am 18. März 2022 auf Metal Blade Records auf 2-LP (Gatefold, mit Einleger, Poster, digitalem Download), einem 2-CD/DVD-Digi-Book-Set mit 12-seitigem Booklet und überall dort, wo digitale Musik verkauft wird, erhältlich sein.

„Die Zusammenarbeit mit dem Symphonieorchester war zweifellos einer der Höhepunkte unserer Karriere“, gesteht Sänger Heri Joensen. „Das Gefühl der schieren, anspruchsvollen Kraft hinter uns war außerordentlich erhebend. Wir waren beeindruckt, wie gut die Songs in einer symphonischen Umgebung funktionierten. By The Sword In My Hand zum Beispiel scheint ein neues Leben anzunehmen. Es basiert auf einer traditionellen nordischen Melodie, und der Text handelt von Sigmundur Brestisson, einem färöischen Wikingerhäuptling, der im Auftrag des norwegischen Königs Olaf die Färöer gewaltsam christianisierte. Wir freuen uns sehr, endlich eine Live-DVD, -CD und -LP zu veröffentlichen, und das sogar mit dem unglaublichen neuen Artwork von Gyula Havancsák, das die epische Atmosphäre des Ereignisses hervorragend einfängt. Außerdem arbeitet unser Team an Touren, Festivals und Shows, also bleibt bitte dabei und habt Geduld. Wir hoffen, euch alle bald zu sehen!“

Konfigurationen und Vorbestellungen für das neue Album: metalblade.com/tyr



European Variants:

180g Black

Crimson Red Marbled (limited 300)

Twilight Blue Marbled (limited 200)

Olive Green Marbled (limited 200)

US Variant:

Ochre Brown Marbled

Band Exclusive:

Bright Red Marbled (limited to 200)

Alle Týr tourdaten: tyr.fo/shows

A Night At The Nordic House Tracklist:

01. Hel’s Prelude

02. Gates Of Hel

03. Grindavísan

04. Sunset Shore

05. Ragnars Kvæði

06. Gavotte From Suite In G Minor

07. Blood Of Heroes

08. Ramund Hin Unge

09. Hold The Heathen Hammer High

10. The Lay Of Thrym

11. Tróndur Í Gøtu

12. Mare Of My Night

13. Turið Torkilsdóttir

14. Fire And Flame

15. Torkils Døtur

16. Ormurin Langi

17. By The Sword In My Hand

18. Álvur Kongur

