Allegaeon: veröffentlichen neues Video „Of Beasts And Worms“

Um die Vorfreude auf ihr anstehendes, neues Studioalbum Damnum (erscheint am 25.02.) weiter anzuheizen, haben Allegaeon ein weiteres Video zum neuen Album veröffentlicht, das visuell eindringliche und fesselnde Of Beasts And Worms:

„This is the place where I rest my bones and the river that cleanses me runs alone!“, schreit Frontmann Riley McShane in dem Song. „In dieser Nummer geht es darum, einen Ort der inneren Ruhe zu finden, einen sicheren Hafen, um seine Gedanken zu erforschen und den Ängsten des Lebens zu entkommen“, erklärt der Sänger. „Diese lyrische Intention ist gepaart mit einer Darstellung der Unzufriedenheit und Müdigkeit mit der Welt um dich herum und den Stressfaktoren, die zur ohrenbetäubenden Stille des Alltäglichen beitragen. Im Musikvideo zeigen wir eine eher physische und anschauliche Darstellung dieses Gedankengangs, bei dem sich die Flucht aus dem Alltagstrott in einer willigen Selbstaufopferung manifestiert. Obwohl es sich um eine Dramatisierung handelt, kann dieses Konzept der Aufopferung, um seinen eigenen persönlichen Frieden zu finden, auch auf etwas weniger Greifbares angewendet werden und spielte eine wichtige Rolle in meinem eigenen Prozess, als ich die Texte für Damnum schrieb. Vielen Dank fürs Anschauen und Zuhören, wir hoffen, es gefällt euch.“

Allegaeons erstes Video zum neuen Album Into Embers, wurde vor wenigen Wochen veröffentlicht. Die Band hat sich einen einzigartigen Platz in der Musiklandschaft erspielt, indem sie sowohl Technik als auch Melodie in den Vordergrund stellen, um turbulenten und fesselnden Death Metal zu kreieren. Mit Damnum, ihrem sechsten Album, treiben sie alles noch weiter ins Extreme und liefern damit die definitive Allegaeon-Platte ab.

Weitere Infos zur Band, zum ersten Video und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: