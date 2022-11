Faces Of Death Tour 2022 am 22.11.2022 im Chéz Heinz in Hannover

Eventname: Faces Of Death Tour

Headliner: Rivers Of Nihil

Vorbands: Harbinger, Inferi, Allegeaeon, Fallujah

Ort: Chéz Heinz, Hannover

Datum: 22.11.2022

Kosten: 25 € VVK, 35 € AK

Genre: Death Metal in allen Formen und Farben

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Avocado Booking

Wie so viele andere Touren wurde auch diese immer wieder verschoben. So waren in diesem Line-Up ursprünglich auch die Tech-Death Götter Archspire aus Kanada geplant. Die alternativen Bands Harbinger, Inferi, Allegeaeon und Fallujah können sich aber auch echt sehen und hören lassen!

Allerdings gibt es auch die eine oder andere Überraschung. Dazu aber später mehr.

Erst mal ist natürlich immer interessant zu wissen: Wann geht es eigentlich los? Bei fünf Bands kann es auf einen Dienstagabend schon lang werden. Also: Zack auf die Internetseite vom Chéz Heinz. Ah, 18:00 Uhr Einlass und 18:00 Uhr Beginn … aha. Lieber noch mal schnell bei Facebook reingucken. Da steht …. Moment mal … 16:15 Uhr Einlass und 16:45 Uhr Beginn? Okay, das ist doch schon mal ein größerer Unterschied. Lieber noch mal das Heinz anschreiben und fragen, was nun stimmt. Da kommt zum Glück fix die Antwort: 18:15 Uhr Einlass, 18:45 Uhr Beginn. So was passiert, ist aber für einen Fan trotzdem etwas nervig, unterschiedliche Angaben zu finden.

Für alle, die es nicht kennen: Das Chéz Heinz ist quasi ein „Kellerclub“ direkt unter dem Fössebad in Hannover Linden. Mit dem Rad ist es bequem zu erreichen, mit dem ÖPNV geht es auch ganz gut, ist aber etwas langwieriger, da nur eine Bahnlinie hier lang fährt. Mit dem Auto ist es absolut nicht zu empfehlen! Parkplätze gibt es in Hannover-Linden sowieso schon kaum. Bei einem Konzertabend wird es eher noch schlimmer.

Fix rein in den Club, ist kalt draußen! Einmal die Treppen und was steht da an der Abendkasse? 35 €? Stand online nicht 30 €? Mmh … na gut. Wird alles teurer. Aber auch diese Info wäre geil gewesen, vorher zu wissen. Fünf Euro Unterschied können bei einigen schon ordentlich reinhauen.

Ordentlich reinhauen können auch Harbinger, die pünktlich um 18:45 Uhr mit ihrem Set anfangen. Die Jungs geben gleich richtig Gas und ziehen das Publikum mit ihrer offenen Art in ihren Bann. So flitzen der Bassist und Sänger über die Bühne und es gibt die eine oder andere fiese Zunge für das Publikum. Bei der Auswahl der Songs gibt es unter anderem neueres Material wie Hate File und Guile, was sowohl zum Bangen, aber auch zum Abspacken im Pit einladen. Tatsächlich laden Harbinger zum Ende des Sets noch zu einer kleinen Wall Of Death ein, die freudig angenommen wird.

Nach 30 Minuten Spaß ist dann hier Schluss und der recht zügige Umbau für Inferi geht los. Und der ist echt sehr zügig: 15 Minuten und die Amerikaner aus Tennessee sind spielbereit. Nicht schlecht! Man merkt, die Truppe ist gut eingespielt und jeder Handgriff sitzt.

Wobei das nicht so ganz stimmt, da beim ersten Song nichts von der Bassdrum zu hören ist und ein Techniker noch aufgeregt an der Bassdrum rumfummelt. Das Problem ist zum Glück noch während des ersten Songs behoben. Wir sind alles nur Menschen und da kann so was auch passieren. Profis wissen aber, wie man solche Probleme schnell beheben kann.

Und so ballern sich die Jungs mit Songs wie Behold The Bearer Of Light durch das Set. Dabei merkt man auch, dass sie, im Gegensatz zu Harbinger, eher in sich gekehrt sind und weniger präsentierend sind. Gut, bei dem Griffbrettgefrickel, das hier abgeliefert wird, sei das mal verziehen. Das ist nämlich schon ziemlich übel. Nach gut 25 Minuten ist dann Schluss und es geht mal kurz raus an die frische Luft und eine kleine Runde an der Bar bzw. Merchandise drehen.

Viel Zeit haben wir nicht, denn auch hier brauchen Allegaeon gerade mal 15 Minuten für den Umbau.

Wie schon erwähnt, man merkt, hier sind Profis unterwegs! Auch zur Mitte der Tour ist das Team perfekt eingespielt und jeder Handgriff sitzt.

Also heißt es für mich, fix zur Bar, um die Kehle anzufeuchten. Die Preise des Chéz Heinz sind auch echt angemessen und mussten zum Glück nicht, wie viele andere Clubs, die Preise krass anziehen. So kann man sich für 2,50 € eine Mate ziehen.

Schlag 20:10 Uhr legen Allegaeon los.

Der technische Death Metal mit einem melodischen Einschlag ist schon seit geraumer Zeit kein Geheimtipp mehr. Da aber der Große Teich nun mal Europa und Amerika trennt, sieht man Allegaeon leider recht selten. Aber die Jungs haben Bock! Oh mein Gott, was haben die für Bock! Der Sänger ist eine wahre Rampensau, flitzt auf der Bühne hin und her, klatscht die Leute in der ersten Reihe ab und macht Faxen mit den Kameras. Ich dachte, ich bekomme eine Death Metal Show geboten und bekomme hier ein wahres Entertainment noch on top! Die Setlist tut ihr Übriges und besteht aus neuen Songs wie der Single Into Ember von der aktuellen Platte oder dem ewigen Gassenhauer 1.618 (by the way, arschgeiles Video. Wer es nicht kennt, guckt es euch an!). Schade ist nur, dass die Amerikaner ohne Bassist unterwegs sind. Das hätte dem Sound noch etwas mehr Druck verliehen. Aber bei achtsaitigen Gitarren (den Gitarrenhals kann man auch ohne Probleme als Frühstücksbrett nehmen), kommen zum Glück genug tiefe Töne von der Klampfe.

Leider ist auch hier nach gut 25 Minuten Schluss. Schade, das hätte gerne etwas mehr sein können.

Ohnehin ist das auch echt krass, dass es Bands sind, die Tausende von Kilometer zurücklegen und dann knapp 30 Minuten spielen. Irgendwie schade, aber bei so einem Line-Up (und natürlich auch unter der Woche) mit fünf Bands scheint es nicht anders zu gehen.

Als vorletzte Band auf dem Zettel sind nun Fallujah angesagt. Auch hierbei, oh Wunder, handelt es sich um Death Metal, allerdings mit einem starken atmosphärischen Einschlag, was schon teils was von Filmmusik hat.

Daraus resultierend sind die Songs für Neulinge nicht ganz leicht zu hören, was man auch beim Publikum merkt: Die obligatorischen Kopfnicker sind am Start, aber so krass wie bei Harbinger oder Inferi wird es nicht mehr. Doch das Gesamtkonzept stimmt: Alle Musiker sind direkt on Point und kredenzen Songs wie Soulbreaker, Carved From Stone und als Rausschmeißer Mindless Omnipotent Master. Auch die Lichtshow ist auf die Songs abgestimmt und untermalt die Atmosphäre der Songs. Hier hätte ich lieber was Gemütliches zum Sitzen gehabt, um einfach die Show genießen zu können.

Nach etwa 40 Minuten ist dann hier Schluss und es geht steil Richtung Headliner: Rivers Of Nihil!

Vorher aber noch mal kurz raus und frische Luft schnappen. Die gut 100 Leute sind sehr ausgelassen und haben gute Laune. Tja, und so passiert, was passieren musste: Anfang verpasst.

Hier stehen die vier Musiker auf der Bühne und performen den ersten Song.

Ohne Sänger.

Hä?

Wo steckt denn der Sänger?

Gut, ich denke mir, vielleicht starten die mit einem instrumentalen Song. Als sich das aber bei dem zweiten und dritten Song nicht ändert, ist für mich klar: Der Sänger kommt wohl auch nicht mehr. Im Gespräch habe ich dann auch rausbekommen, dass der Sänger von River Of Nihil gegangen ist und eigentlich der Bassist die Gesangsparts übernommen hat. Der hatte aber an dem Abend mit Heiserkeit zu kämpfen. Schade, das hätte ich sehr gerne gehört. Bringt aber nichts, auf einer lädierten Stimme weiter rumzurocken. Die Musik funktioniert, sehr zu meinem Erstaunen, auch ohne Gesang. Sowohl die Ballerparts als auch die „Post Rock“ Parts kommen extrem geil rüber. Leider bin ich bei den Songs von Rivers Of Nihil nicht ganz firm. Ich kann aber sagen, dass mein Lieblingssong The Silent Life (ein Schieber, wie er im Buche steht!) abgeliefert wird.

Auch hier, genau wie bei Fallujah, ist die Lichtshow ein essenzieller Part und unterstreicht die Songs in den richtigen Momenten.

Nach gut 50 Minuten ist dann auch hier Feierabend und der Bassist Adam Biggs röchelt noch ein „Thank You“ ins Mikro.

Mein lieber Schollie, klang der fies…

Zusammenfassend kann ich sagen: Sehr schöner Abend und mal wieder war es eine Reise wert, ins Heinz zu fahren. Trotz fünf Bands zog sich nichts unnötig in die Länge, durch viel zu lange Umbaupausen. Die eine oder andere Überraschung war etwas unschön, aber als Fan echt zu verkraften. Was allerdings ein bisschen happig war, waren die Merchandisepreise. So musste man für ein Shirt 30 € und für ein Longsleeve 40 € auf den Tisch legen. Ja gut, Zoll und Wirtschaft hin oder her, aber damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Da bin ich eher Merchandise Preise mit Oberkante 20 € gewohnt. Wahrscheinlich muss man sich daran aber gewöhnen und kann nicht mehr „eben so“ noch ein Shirt mitnehmen.

Scheiß drauf, die Bands waren trotzdem alle geil!