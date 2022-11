Manntra: veröffentlichen „Endlich! Live In Hamburg“ am 09.12.2022

Am 09.12. ist es so weit!

Manntra veröffentlichen ihr erstes Livealbum Endlich! Live in Hamburg, welches am 14.05.2022 in der Sporthalle in Hamburg aufgenommen wurde. Das Album ist eine digitale Veröffentlichung und wird auf allen Streamingplattformen verfügbar sein.

Zudem wird das Konzert in voller Länge auf YouTube zu sehen sein.

Am 12.08.2022 ließ die Folk-Metal-Sensation von Manntra ihr Biest Kreatura von der Leine und zog Fans und Presse erbarmungslos in ihren Bann. Die Kombination aus brachialen Metal-Riffs, harten Industrial-Sounds und traditionellen Folkinstrumenten ist das Markenzeichen der Formation rund um Frontmann Marko M. Sekul. Im Frühjahr 2022 begleiteten Manntra Deutschlands Nummer 1 – Dark Rock Band Mono Inc. als Support auf ihrer The Book Of Fire 2022 Tour durch ganz Deutschland und machten dabei am 14.05.2022 Halt in der Sporthalle in Hamburg. Dieses legendäre Konzert wurde aufgezeichnet und wird am 09.12.2022 unter dem Titel Endlich! Live In Hamburg auf allen Streaming-Plattformen erscheinen.

In gut 40 Minuten fackeln Manntra ein wahres Feuerwerk ihrer größten Hits ab. Publikumslieblinge wie der folkig-rockige Ohrwurm Yelena, der 2019 auf dem Album Oyka! erschienen ist, die nur mit Akustikgitarre begleitete Ballade Everlasting, und auch ein brachialer Electro-Remix von In The Shadows bringen das Live-Feeling nach Hause. Songs der beiden aktuellen Studioalben Monster Mind Consuming und Kreatura komplettieren den Hörgenuss.

Nightmare ist nicht nur die erste Single-Auskopplung von Kreatura, sondern auch die erste Single von Endlich! Live In Hamburg. Auf ihrer Tour mit Mono Inc. präsentierten Manntra den Song zum ersten Mal live und siehe da: der Geniestreich war geglückt. Nicht nur im Netz, sondern auch vor der Bühne feierten die Anhänger der Band und die, die es noch werden sollten, den zu Musik gewordenen Alptraum.

Mit Ori Ori – Live In Hamburg ist ein weiterer Hit der Band als mitreißendes Live-Erlebnis zu hören. Der Song, der absolute Mitsing-Qualitäten hat, entwickelt live eine ungeahnte Dynamik, die auch auf dem Album fühlbar ist. Durch Not Guilty – Live In Hamburg machen sich Manntra schuldig. Schuldig, ihr Publikum zum Tanzen, zum Headbangen und zum Eskalieren zu bringen.

Es lebe der König! Barren King – Live In Hamburg fesselt das Publikum mit epischen Chören von der ersten Sekunde an und zieht es mit seinen betörenden Folk-Rock-Klängen so sehr in seinen Bann, dass ein Entkommen unmöglich ist. Aber mal ehrlich – wer will da überhaupt entkommen?

Mit Endlich! Live In Hamburg ist Manntra ein weiterer, großartiger Geniestreich gelungen, mit dem sich die Wartezeit bis zu den nächsten Konzerten hervorragend überbrücken lässt.

Line-Up:

Marko M. Sekul – Lead Vocals

Andrea Kert – Drums

Dorian Pavlović – Guitar, Backing Vocals

Zoltan Lečei – Bass, Backing Vocals and Flute

