Manntra – Kreatura

Die Kroaten von Manntra haben im Sommer mit Kreatura zum nächsten Folk Metal Schlag ausgeholt. Wer die Band kennt, weiß, dass sie dieses nur zu gerne höchst modern ausleben. Wo andere Acts auf altertümliche Tugenden setzen, leben die Musiker aus Umag ihre Version erfrischend aus und springen damit gewollt kopfüber ins Jahr 2022. Neben den Folk Einflüssen leben die Songs von einem pulsierenden Industrial Rock, der in der Kombination viele Subgenres aufgreift. Das sechste Langeisen wurde vor gut zwei Monaten über NoCut Entertainment veröffentlicht und zündet mit 12 Songs in knapp unter 40 Minuten ein kleines wie freches Feuerwerk ab. Disco Power greift in osteuropäische Melodien. Mittendrin Sänger, Keyboarder und Gründer Marko Matijević Sekul.

Durch seine Vocals bringt er weitere Schulterschlüsse zum Metal zum Tragen. Von Wind Rose über Eluveitie dringen Manntra ganz ungeniert in NDH Band Gefilde. Stampfende Riffs, donnernde Beats wie zum Beispiel bei Tanz rütteln den Hörer unsanft wach. Dick aufgetragen muss man eben auch liefern – das schaffen die Kroaten auch meist. Neben Höhepunkten warten jedoch auch schwächere Werke wie Devour, die an einem etwas deutlicher vorbeigehen. Der vermehrte Zuspruch vor allem bei uns in Deutschland bleibt trotzdem verständlich. Alternative Klangwände, industrielle Hooks und eine NDH Säule treffen bei vielen auf Gehör. Mit dem Ohr am Zeitgeschehen schaffen Manntra also, das aktuelle Interesse für ihre Kunst auszunutzen. Kreatura kann man abschließend als super solide bezeichnen. Sprünge nach oben und unten gestalten die Scheibe lebhaft. Auch mit den vereinzelten Haaren in der gut abgeschmeckten Suppe bringt das Quartett seine Anhänger nicht in Verlegenheit. Spaß machen zum Beispiel Königsmord oder der abschließende So Ist Das Leben. Sollten euch die Sätze angefixt haben, dann greift ruhig mal zur neusten Platte und testet die Kunst auf euren Geschmack. Konkurrenzfähig bleiben Manntra allemal, auch wenn ich persönlich noch etwas mehr nach den beiden letzten Alben Monster Mind Consuming und Oyka! erwartet hätte.

