Ingested: veröffentlichen „From Hollow Words“ Video

Ingested werden ihr neues Album Ashes Lie Still am 4. November via Metal Blade veröffentlichen. Pre-order hier: metalblade.com/ingested

Gestern hat die Band das From Hollow Words Video veröffentlicht, schaut es euch an:

„Kennst du diese Arschlöcher, die ständig sagen, dass sie alles anders machen werden, oder dass es ihnen leid tut, dass sie dich verarscht haben, aber dann tun sie immer wieder das Gleiche? Nun, unsere neue Single handelt von solchen Arschlöchern“, sagt Sänger Jason Evans. „Erlaubt uns, euch From Hollow Words mit unserem guten Freund Sven de Caluwé von den Death Metal-Monstern Aborted zu präsentieren. Wir wollten schon lange mit Sven zusammenarbeiten und wir könnten nicht glücklicher sein, euch das Ergebnis zu zeigen, bei dem Ingested und Aborted sich die Köpfe eingeschlagen haben!“

Er fährt fort: „Dieses Biest von einem Song ist knallhart, schwer, aggressiv und ist genau das, was Fans beider Bands hören wollen! Das schnelle Hin und Her, der Call-and-Response-Stil zwischen mir und Sven hält die Energie von Anfang bis Ende auf dem Höhepunkt und die Mischung unserer Stile ergänzt sich hervorragend.“

Zum visuellen Erscheinungsbild sagt er: „Wie immer hat Loki Films die visuellen Elemente geliefert und einen fantastischen Job gemacht. Worauf wartet ihr also noch? Streamt den Song, seht euch das Video an und schmettert es, bis eure Nachbarn an eure Haustür klopfen!“

Sven de Caluwé sagte: „Ich bin mehr als begeistert, an der neuen Ingested-Platte mitgewirkt zu haben. Ich kenne die Jungs jetzt schon seit Jahren und wir haben ein paar Mal zusammen getourt; sie sind eine Maschine, die wie eine Abrissbirne zuschlägt – nicht die Pop-Art von Wrecking Ball, wohlgemerkt. Diese neue Platte wird sicher viele Köpfe verdrehen, und sie ist ihre bisher stärkste. Hört es euch an und vergesst nicht, was Jack Burton immer sagt: „It’s all in the slams“.

Ingested sind die Aushängeschilder des modernen britischen Death Metal. Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten produzieren sie giftige Anti-Hymnen und haben eine Reihe von Veröffentlichungen herausgebracht, die das Genre mitgeprägt haben. Mit Ashes Lie Still kehren sie nun zurück, ihrem bisher dynamischsten, einfallsreichsten und gewagtesten Album, das keine Gefangenen macht. Die Band selbst beschreibt es als „modern essential“. Es hat immer noch die Kernelemente von Ingested: groovige, knallende Riffs, schnelles Schlagzeugspiel und kehliger Gesang, aber es gibt auch Atmosphäre, entrückte Momente und etwas rohe Aggression der alten Schule.

Im Laufe der zehn Tracks zerhacken, zerstückeln und überrollen Ingested alles, was sich ihnen in den Weg stellt, und Ashes Lie Still ist mit Sicherheit der Höhepunkt einer bereits beeindruckenden Karriere.

Ashes Lie Still Tracklist:

01. Ashes Lie Still (Feat. Julia Frau)

02. Shadows In Time

03. You’ll Never Learn

04. Tides Of Glass

05. From Hollow Words (Feat. Sven de Caluwé)

06. Sea Of Stone

07. All I’ve Lost (Feat. Matthew K. Heafy)

08. With Broken Wings

09. Echoes Of Hate

10. Scratch The Vein

11. Rebirth (Digital version only; new mix by Christian Donaldson)

• Clear w/ Black Smoke (US exclusive)

• Sunset Peach Marbled (US exclusive)

• Violet Purple Marbled (EU exclusive ltd to 1000)

• Natural Clear w/ White Splatter (EU exclusive ltd to 250)

• White / Orange Color in Color (EU exclusive ltd to 250)

• Natural Clear w/ Blue-Purple, Orange & Black Splatter (EU exclusive ltd to 250)