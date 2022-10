Celtic Frost: veröffentlichen Unboxing Video von kommender Super Deluxe Box „Danse Macabre“

Es erscheint fast schon flegelhaft, Celtic Frost als eine der großen Extreme Metal Bands zu betrachten, denn sie waren so viel mehr als das. So sollte man sie besser als eine der besten extremen und experimentellen Bands der 80er-Jahre bezeichnen. Die Band weigerte sich, jemals das zu tun, was erwartet oder verlangt wurde, änderte ständig ihre musikalische Richtung, brachte immer wieder überraschende Einflüsse ein und ließ ihre treue Fangemeinde stets im Dunklen, wohin sie sich wohl als nächstes wagen würden. Ihr Katalog an Alben ist beeindruckend und unerreicht. Jedes ist nicht nur einzigartig, sondern Teil eines ganzen Wandteppichs, welcher erst jetzt als bemerkenswerter Teil ihrer Musikgeschichte gewürdigt werden kann. Trotz oder gerade wegen ständiger Turbulenzen an so vielen Fronten, erreichten Celtic Frost ein künstlerisches Niveau, von dem nur wenige andere auch nur zu träumen gewagt hätten. Sie stiegen hoch hinaus, weil sie nie Angst hatten zu fallen. Deshalb gilt die Band heute zu Recht als Ikone.

Danse Macabre fängt den radikalen Ehrgeiz und die Entwicklung von Celtic Frost zwischen 1984 und 1987 ein, und erscheint in Europa & UK am 28.10.2022 (in den USA am 25. November). Vorbestellungen sind HIER möglich!

