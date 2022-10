Celtic Frost – Danse Macabre

Der Aufschrei der Fangemeinde war groß, als Danse Macabre, die karriereübergreifende Box der Schweizer Extreme Metaller Celtic Frost angekündigt wurde. Am 28.10.2022 wird sie nun endlich verfügbar sein. Nebenbei sei erwähnt, dass es auch eine CD-Ausgabe der Box geben wird, das Sammlerherz wird jedoch nicht vor der Vinylausgabe der Box haltmachen können.

Da wird es dann auch gleich zwei Vinylausgaben geben, zum einen das Splatter-Vinyl 7LP-Box-Set und zum anderen das limitierte Glow In The Dark 7LP-Box Set (exklusiv bei EMP und Nuclear Blast). Alle Vinyl-Box-Sets enthalten neben den LPs eine 7″-Single, eine Kassette, ein 40-seitiges Buch, eine Emaille-Plakette, einen gewebten Aufnäher, ein doppelseitiges Poster und einen Heptagram-USB-Stick mit MP3-Audio aller Alben, einschließlich Bonustracks.

Celtic Frost nur als eine Black Metal Band zu bezeichnen, würde dem Werk dieser großartigen Band nicht gerecht. Celtic Frost ist eine Extreme Metal / Avantgarde Metal Band, die in ihrem Genre stets einen richtungsweisenden Wandel vollzog und bis zu ihrem endgültigen Ende 2008 (nach vorangegangenen Splits) Extreme Metal Kunst für die Ohren erschuf. Kunst, die in der Symbiose der beiden Protagonisten Tom Gabriel Fischer und Martin Aim (RIP 2017) entstand.

Das vorliegende Celtic Frost Super Deluxe Box-Set enthält sämtliche Aufnahmen aus den Jahren 1984 bis 1987. Waren bereits die EPs Morbid Tales und Emperor’s Return 1984 und 1985 wegweisend, erschien 1986 mit To Mega Therion das Debütalbum. Dieses Album erregte zudem mit seinem Cover (H. R. Gigers blasphemischem Gemälde Satan I) besonderes Aufsehen. Musikalisch stellte das Album ein Hörerlebnis dar, welches zwischen attackierender Brachialität und beklemmender Düsternis lag. Es folgte das in weiten Teilen avantgardistische Into The Pandemonium (1987). Diese Titel befinden sich in der vorliegenden Box. Daneben noch weitere EPs.

Wie es für die Band weiterging, möchte ich an dieser Stelle ebenfalls erwähnen. Im Anschluss entfernten sich Celtic Frost weiter von ihren Wurzeln, machten sogar mit Cold Lake einen von vielen Fans übel genommenen Ausflug in Richtung Heavy Metal und Glam Metal. Mit Vanity/Nemesis folgte 1990 das bis dahin letzte Werk, da 1993 ein Split erfolgte und erst einmal Schluss war. Aufgrund der düsteren Grundstimmung der Songs wird dem Album zudem Einfluss auf den europäischen Doom Metal zugesprochen. Von 2006 bis 2008 folgte eine kurze Wiedervereinigung, die die Band nutzte, um mit Monotheist ein finsteres und beklemmendes Werk, welches als außergewöhnlich bezeichnet werden kann und zugleich maßgebend für den Dark / Extreme Metal Bereich gilt.

Ich durfte den Inhalt und die Optik der Box bereits bewundern und feststellen, dass die Box absolut beeindruckend ist. Meiner Meinung nach nicht nur ein Muss für den Die-Hard-Fan der Band (der sowieso alles besitzen wird), sondern für jeden (Extreme) Metal Fan. Wer sich für die extremeren Spielarten des Metals interessiert und etwas Ausgefallenes sucht, kommt hier nicht dran vorbei. Diese Box gehört in jede Sammlung, insbesondere natürlich die Vinylausgabe, die ich mit diesem Review für die Sammler zum Abschuss freigebe, damit sie sich diese als Trophäe in die heimische Sammlung stellen können. In meiner privaten Sammlung hat sie bereits Einzug gehalten. Auf jeden Fall auch ein exquisites Weihnachtsgeschenk für den (Extreme) Metal Fan!

Mit Tom Gabriel Fischer habe ich anlässlich dieser Veröffentlichung ein Interview geführt, welches wir hier in Time For Metal in Kürze veröffentlichen werden.

