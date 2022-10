Balance Breach: neue Single „Untouchable“ & Visualizer veröffentlicht

Balance Breach ist eine der interessantesten aufstrebenden Metalbands Finnlands und heute präsentieren sie ihre neue Single Untouchable. Genau wie die beiden vorangegangenen Tracks Escapers Of Paradise und Overthrown, setzt Untouchable den eingeschlagenen Weg einer düsteren Stimmung im Vergleich zum Debütalbum Dead End Diaries fort.

Die Band wird im Herbst/Winter 2022 als Support für ihre Labelkollegen Betraying The Martyrs und Ashen durch Europa touren und in Finnland Normandie supporten, während sie sich stetig auf die Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums via Out Of Line Music vorbereiten. Außerdem wird die Band auf dem ersten Mosh City Festival am 18. November in Berlin mit Smash Into Pieces, Being As An Ocean, Novelists, Ghostkid, ten56 und vielen anderen die Hütte abreißen!



Sänger Aleksi Paasonen verrät mehr Details über den neuen Song:

„Untouchable und Terho Korhonens Gitarrenmelodien sind tolle Beispiele dafür, wie wichtigste Elemente von Balance Breach auf dem zweiten Album zu hören sein werden. Die Melodien, welche in diesem Song zu hören sind, erinnern an die früheren Tage, als sich die Bandmitglieder erstmalig dem Metal verschrieben, sind jedoch mit Balance Breachs eigenem Sound versehen, so wie ihr es von der Band erwartet. Die Texte behandeln Themen wie häusliche Gewalt und Gewalt in der Partnerschaft – sehr ernste und traurige, aber wichtige Themen. Wie die vorherigen Single-Veröffentlichungen ist auch diese vollgepackt mit Energie, und ich kann versprechen, dass es bald noch mehr davon geben wird!“



Balance Breach arbeiten an ihrem kommenden Album mit ihrem bewährten Produzenten Rami Nykänen. Mix und Mastering werden von Florent Salfati übernommen, der durch die Band Landmvrks bekannt ist.

Seht euch den Visualizer dazu an:

Balance Breach Live 2022:

21.10.2022 Helsinki, HMH-Festival

28.10.2022 Mikkeli, Black Box Mikkeli

16.11.2022 Roselare, De Verlichte Geest (BE) **

17.11.2022 Hamburg, Headcrash (DE) **

18.11.2022 Berlin, Mosh City Festival (DE)

19.11.2022 Frankfurt, Nachtleben (DE) **

20.11.2022 Enschede, Metropool (NL) **

08.12.2022 Jyväskylä, Ilokivi *

09.12.2022 Tampere, Yo-Talo *

10.12.2022 Helsinki, On the Rocks *

( ** = Support für Betraying The Martyrs auf der Mosh City Tour mit Ashen)

( * = Support für Normandie in Finnland)

Balance Breach:

Terho Korhonen – Guitar

Saku Heimonen – Guitar

Joni Härkönen – Bass

Antti Halonen – Drums

Aleksi Paasonen – Vocals

