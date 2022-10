Circa Survive: veröffentlichen Album „Two Dreams“ am 16.12.2022

Vor etwa einem Jahr haben Circa Survive zwei EPs veröffentlicht: A Dream About Love und A Dream About Death, die beide voller bahnbrechender Songs der geliebten Alt-Prog/Post-Hardcore-Giganten sind. Am 16. Dezember wird die Band Two Dreams veröffentlichen, ein Album, das beide EPs enthält und digital, auf CD und Vinyl mit spezieller Verpackung erhältlich ist.

Two Dreams erscheint, nachdem Circa Survive eine unbefristete Schaffenspause angekündigt haben, und markiert das Ende einer Ära für die Band.

Das Album ist mutiger und experimenteller als fast alles, was sie bisher veröffentlicht haben, und ist das Ergebnis einer Band, die nach fast 20 Jahren Karriere gezwungen war, sich im Zuge einer globalen Pandemie neu zu erfinden. Ihre Abwesenheit wird man vermissen, aber ihr Einfluss wird noch für Generationen zu spüren und zu hören sein.

HIER geht’s zur Vorbestellung

Circa Survive sind:

Anthony Green – Gesang

Colin Frangicetto – Gitarre, Hintergrundgesang

Brendan Ekstrom – Lead Gitarre

Nick Beard – Bass, Hintergrundgesang

Steve Clifford – Schlagzeug, Percussion

Circa Survive online:

