Circa Survive: Musikvideo zur neuen Single „Imposter Syndrome“

Circa Survive kündigen überraschend ihre kommende EP A Dream About Love an, die am 22. Oktober über Rise Records/BMG erscheinen wird.

Produziert von Will Yip (Turnstile, Quicksand, Turnover), stellen die Single und die EP einen klanglichen Neuanfang für die Gruppe dar, die weiterhin ihre eigenen Grenzen auslotet.

Neben der Ankündigung, präsentieren sie mit Imposter Syndrome einen ersten Song:

„Dies war der letzte Song, den ich schrieb, bevor ich vor zwei Jahren in die Reha ging. Der Song handelt von Vergebung und Verantwortlichkeit und repräsentiert ein Gefühl des Neuanfangs für mich“, sagt Sänger Anthony Green über die neue Single. „Die Blaupausen zu verwerfen und in jedem Aspekt unseres Lebens von Grund auf neu aufzubauen.“

A Dream About Love ist das erste Projekt der Band seit ihrem 2017er Album The Amulet, das auf Platz 16 der Billboard 200 debütierte. Substream schrieb, dass sich „Circa Survive mit diesem Album einen Platz in der modernen Rockgeschichte sichern“, während Alt Press meinte, dass „ihre großartige, charakteristische Mischung aus progressivem Rock und 2000er Spacey Post-Hardcore-Einflüssen […] zu interessanten, forschenden Gitarren und bunt verzierten Atmosphären führt.“ Mit ihrem dynamischen Katalog von Veröffentlichungen haben Circa Survive bis heute in den USA über 785.000 Alben verkauft, einschließlich 214 Millionen Streams.

Circa Survive online:

www.circasurvive.com

www.facebook.com/CircaSurvive