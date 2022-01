Circa Survive: neue EP „A Dream About Death“ erscheint am 04.02.2022

Circa Survive aus Philadelphia kündigen A Dream About Death, eine zweite EP mit brandneuer, grenzüberschreitender Musik. Die beliebten Alt-Prog/Post-Hardcore-Giganten kündigen das Werk für den 4. Februar an. Nun wurde das Musikvideo zum kraftvollen Eröffnungstrack Electric Moose veröffentlicht. Es leitet eine neue Ära für die Band ein, die sich insgesamt nochmals mutiger, progressiver präsentiert.

Electric Moose ist auch einer der Lieblingssongs des Circa Survive-Frontmanns Anthony Green auf der kommenden EP: „Ich liebe diesen Song wirklich“, erklärt Green. „Er entstand, nachdem wir mit dem Schreiben fertig waren. Die anderen Songs waren bereits zum Mastering geschickt worden. Dieser Song entstand ganz organisch, und er gefiel uns so gut, dass wir ihn unbedingt noch aufnehmen wollten.“

Der Text von Electric Moose war ursprünglich ein Gedicht, das er über häusliche Gewalt schrieb. Über jemanden, der in einer Beziehung gefangen ist, aber versucht, an Gedanken festzuhalten, wie es war, bevor die Dinge gewalttätig wurden. Das Video, bei dem Katherine White Regie führte, folgt einer ähnlichen Geschichte und nutzt eine intensive Tanzperformance, um die Stimmung hinter dem Song einzufangen.

Weitere Informationen über Circa Survive:

Ende letzten Jahres veröffentlichten Circa Survive A Dream About Love, eine atmosphärische, elektronisch angehauchte EP, die BrooklynVegan als „eine der bisher drastischsten Abweichungen der Band“ bezeichnete. Es war das Ergebnis einer Band, die ihr 17. gemeinsames Jahr inmitten globaler Umwälzungen und einer persönlichen Wiedergeburt antrat und ihre Mitglieder dazu zwang, neue Wege zu finden, um sich selbst herauszufordern und sich gleichzeitig treu zu bleiben.

Ob absichtlich oder nicht, Circa Survive sind Experten für das zweite Wort in ihrem Namen geworden. „Wir haben sofort versucht, herauszufinden, wie wir überleben können“, sagt Gitarrist und Backgroundsänger Colin Frangicetto, der nach der Pandemie nach Hause nach Oregon geflogen ist und die meiste Zeit der Pandemie isoliert von seinen Bandkollegen Anthony Green (Gesang), Brendan Ekstrom (Leadgitarre), Nick Beard (Bass, Backgroundgesang) und Steve Clifford (Schlagzeug, Percussion) verbracht hat.

Die Band verlagerte sich gemeinsam auf die Erstellung und den Austausch von Originalinhalten auf Patreon. Als sie zum gemeinsamen Musizieren zurückkehrten, war das Tempo weniger gehetzt und bewusster, was mehr Experimente und Überzeugung im ersten neuen Material der Band seit The Amulet von 2017 ermöglichte.

A Dream About Death Tracklist:

1. Electric Moose

2. Curritiba

3. Latenap

4. Discount On Psychic Readings

5. Die On The West Coast

6. Buzzhenge

