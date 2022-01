Between Worlds – Between Worlds

Frontiers Music s.r.l. heißen Between Worlds mit ihrem gleichnamigen Debüt in ihrer Labelfamilie willkommen. Veröffentlicht wurde das Studioalbum des Power Metal Projektes bereits im Oktober 2021 und setzt neben bombastischen Momenten, die an symphonische Hooks von Kamelot erinnern, auf klassische Heavy Metal Beats, die vom melodischen Hard Rock umgarnt werden. Was steckt jedoch hinter diesem Zusammenschluss? Eine solche Frage lässt mich persönlich immer aufhorchen, schließlich winkt der Autor quasi mit dem Zaunpfahl, dass im Anschluss eine wichtige Information folgt. Das ist in meinem Fall hier nichts anderes. Am Mikrofon steht der Ronny Munroe, den viele beim Trans-Siberian Orchestra lieben gelernt haben. Als Frontmann von Metal Church konnte er ebenfalls positive Eindrücke hinterlassen und startet jetzt mit seinem eigenen Projekt durch. Das Sextett besteht aus Jack Frost und Pete Alpenborg an den Gitarren, Bassist Alex Jansen sowie dem Schlagzeuger Michele Sanna. An den Tasten wiederum nimmt Alessandro Del Vecchio Platz. Die Ausrichtung schielt auf starke Melodien, die in einem schnellen Blitzlichtgewitter die Ohren der Hörer stimulieren sollen. Die anfängliche Power gleitet allmählich in den Hintergrund. Heavy Metal der Achtziger breitet seine Fänge aus, mittendrin natürlich Ronny Munroe. Die beiden Gitarren gehen direkt ins Duell mit dem Keyboard von Alessandro. Eng verschmolzen dringen warme Klänge aus dem Herzen von Between Worlds. Die gut durchdachten Stücke haben nur ein Manko: sehr ähnlich dudeln die Nummern die Playlist herunter. Aufgeweckt von einem Kracher wird man leider nicht, eine typisch gute Platte, die man ohne Bauchweh haben zu müssen, im Hintergrund laufen lassen kann. Laut aufgedreht hat Between Worlds deutlich mehr Kraft als auf Zimmerlautstärke. Auch wenn hier gestandene Musiker ihr Debüt feiern, muss die ganze Truppe noch zusammenwachsen. Der Anfang könnte da deutlich schlechter ausfallen. Hört selber mal rein und lasst euch von Between Worlds verzaubern.

