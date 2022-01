Eleine: unterschreiben bei Atomic Fire Records und begeben sich ins Studio für eine spezielle EP

Eleine ist eine facettenreiche, intensive, episch überwältigende Dark-Symphonic-Metal-Band aus Schweden, gegründet und geleitet von der charismatischen Sängerin Madeleine Liljestam und dem Gitarristen/Growler Rikard Ekberg. Eleine haben seit 2015 drei erfolgreiche Alben veröffentlicht, die alle die bemerkenswert und exquisit ausgewogene dunkle Mischung dieses verlockenden Kollektivs wunderbar beleuchten. Tatsächlich treiben die Autoren ihr hochklassiges, theatralisches und filmisches Flair auf die Spitze und manifestieren eine atmosphärische Welt, in der Dark Metal mit ihren Einflüssen aus Thrash-, Black- und Death-Metal auf fantastisch fesselnde Weise kollidiert. Die anhaltend faszinierende Originalität dieser leidenschaftlichen Vollblutkünstler offenbart sich mühelos in jedem einzelnen Hörmoment.

Nun beginnt für Eleine ein neues Kapitel, denn sie verkünden ihre Zusammenarbeit mit Atomic Fire Records, wo sie jüngst einen neuen Plattenvertrag unterzeichnet haben.

„Die Unterschrift bei Atomic Fire Records ist für Eleine ein großer Schritt in die richtige Richtung. Mit diesem neuen, einflussreichen Partner an unserer Seite stellen wir uns gemeinsam mit unseren loyalen Fans den kommenden Herausforderungen der Musikindustrie“, freut sich Sängerin Madeleine Liljestam und fügt hinzu: „Eine Plattenfirma zu finden, die sich darüber einig ist, dass sich sowohl der physische als auch der digitale Markt im Einklang bewegen können und sich nicht gegenseitig ausschließen müssen, hat uns das Gefühl gegeben, hier richtig zu sein. Sie bleiben sich selbst und der Metal Gemeinde gegenüber treu und sind bereit, sich ebenso zu entwickeln und gemeinsam mit uns zu wachsen.“

„Wir stehen seit einigen Jahren bereits in Kontakt und ich habe ihre erstaunliche Karriere nahezu von Beginn an verfolgt. Spätestens nachdem ich Eleine anno 2018 live auf dem Sabaton Open Air gesehen habe, wusste ich, dass diese Band wirklich einzigartig und etwas ganz Besonderes ist. Ich bewundere sie für ihre Willensstärke, ihren Ideenreichtum und ihre kreative Do-it-yourself-Attitüde und schließlich: für ihre Musik. Eleine ist ein Erlebnis, etwas Intensives, das man spürt und das einen inspiriert. Außerdem sind sie liebenswerte Menschen mit dem Herzen am rechten Fleck“, kommentiert Markus Wosgien, CEO von Atomic Fire Records und ist stolz auf den neuen Label Zuwachs.

2022 werden Eleine zusammen mit Firewind auf Tour gehen, auf mehreren Festivals auftreten und in Finnland touren, bevor sie ihre neuen Labelmates Sonata Arctica als Special Guest auf deren Akustik-Europatournee begleiten.

„Wir sind sehr zuversichtlich auf diese neue Zusammenarbeit und ebenso stolz“, fährt Gitarrist Rikard Ekberg fort und verrät: „Während wir bereits mit Vollgas an unserem nächsten Studioalbum arbeiten, haben wir just damit begonnen eine Akustik EP aufzunehmen, die wir im Vorfeld, als Gäste der kommenden Akustik Tour von Sonata Arctica im Herbst/Winter 2022, veröffentlichen werden“.

Eleine – Live 2022

17-18.03.2022 SE – Close-Up Båten – Sweden/Åland

19.03.2022 SE – Stockholm, Fållan (w / Dark Funeral, release show)

23.03.2022 FI – HMH On The Road – Olympia Kortteli, Tampere

24.03.2022 FI – HMH On The Road – Utopia Club, Turku

25.03.2022 FI – HMH On The Road – On The Rocks, Helsinki

26.03.2022 FI – HMH On The Road – WS Arena, Vaasa

mit Firewind

07.05.2022 SE – Malmö, Plan B

08.05.2022 SE – Stockholm, Hus 7

10.05.2022 NO – Oslo, John Dee

11.05.2022 SE – Gotheburg – Valand

12.05.2022 DK – Kolding, Godset

13.05.2022 DK – Rodovre, Viften

15.05.2022 DE – Hamburg, Knust

17.05.2022 DE – Cologne, Kantine

18.05.2022 NL – Enschede, Metropool

19.05.2022 DE – Berlin, Lido

20.05.2022 PL – Wroclaw, A1

21.05.2022 PL – Warsaw, Progressia

22.05.2022 LT – Vilnius, Vakaris

24.05.2022 AUT – Vienna, Scene

25.05.2022 DE – Frankfurt, Das Bett

26.05.2022 NL – Uden, De Pul

11.06.2022 SE – Sölvesborg, Sweden Rock Festival

17.06.2022 FI – Metal Capital Festival, Oulu

06.08.2022 SE – Uppsala, Stone Hamlet Rockfest

mit Sonata Arctica

20.10.2022 SE – Stockholm, Södra Teatern

21.10.2022 SE – Östersund, Gamla Teatern

22.10.2022 NO – Trondheim, Byscenen

23.10.2022 NO – Oslo, Parkteatret

24.10.2022 SE – Gothenburg, Valand (Ordensalen)

25.10.2022 DE – Hamburg, Fabrik

27.10.2022 NL – Tilburg, 013 KZ

28.10.2022 DE – Bochum, Christuskirche

29.10.2022 NL – Utrecht, Pandora

31.10.2022 UK – London, Islington Assembly Hall

02.11.2022 FR – Paris/Vaureal, Le Forum

03.11.2022 FR – Lyon, Le CCO

04.11.2022 ES – Barcelona, Salamandra

05.11.2022 ES – Bilbao, Stage Live

06.11.2022 ES – Madrid, Copérnico

08.11.2022 ES – Sevilla, Custom

09.11.2022 ES – Murcia, Garaje

10.11.2022 ES – Pamplona, Totem

11.11.2022 FR – Toulouse, Le Metronum

12.11.2022 FR – Nantes, Le Ferrailleur

13.11.2022 BE – Sint-Niklaas, De Casino

15.11.2022 DE – Nürnberg, Hirsch

16.11.2022 CH – Pratteln, Z7

17.11.2022 IT – Milan, Live Club

18.11.2022 SL – Ljubljana, Orto Bar

20.11.2022 BG – Sofia, Joy Station

21.11.2022 RO – Bukarest, Quantic Club

22.11.2022 RO – Cluj-Napoca, FORM Space

24.11.2022 AT – Wien, Szene

25.11.2022 HU – Budapest, Akvarium

26.11.2022 CZ – Ostrava, Club Garage

27.11.2022 PL – Warsaw, Proxima

28.11.2022 DE – Berlin, Columbia Theater

29.11.2022 DE – München, Backstage Werk

01.12.2022 DE – Köln, Essigfabrik

02.12.2022 DE – Passau, Zauberberg

03.12.2022 DE – Speyer, Halle 101

Eleine sind:

Madeleine Liljestam – Gesang

Rikard Ekberg – Gitarre & Gesang

Jesper Sunnhagen – Schlagzeug

Eleine online:

https://www.eleine.com/

https://www.facebook.com/eleineofficial