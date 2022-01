Blackslash: veröffentlichen „No Steel No Future“ am 11.03.2022

Am 11. März 2022 wird das neue Album der deutschen Heavy Metal Band Blackslash – No Steel No Future via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

Gegründet wurden Blackslash in Donaueschingen im Schwarzwald 2007 und machen Musik, wie sie ihre Eltern „damals“ hörten! Oldschool-Heavy-Metal, dafür stehen die fünf Jungs um Bandgründer und Bassist Alec Trojan mit Enthusiasmus ein, wie sie schon bei zahlreichen Auftritten bewiesen. Dabei erinnert der galoppierende Basslauf an Iron Maiden, zweistimmige Gitarrensoli rufen unweigerlich nostalgische Erinnerungen an Thin Lizzy hervor, während die melodiösen Gesangsparts des Sängers und Frontmanns Clemens Haas den Sound perfekt ergänzen.

Die treue und stetig wachsende Fangemeinde wird bei jedem Konzert aufs Neue überrascht, mit welcher Dynamik und spielerischer Leichtigkeit sich die Finger seines Bruders Christian in die Saiten werfen, um mit Verzerrung und Gain die Boxen an ihr Limit zu treiben. Der Leadgitarrist wird dabei von Daniel Hölderle an der zweiten Gitarre unterstützt, während David Hofmeier an den Drums alles gibt, um mit Tempo und Dynamik vorzupreschen.

Alles begann dann mit dem Release der Blackslash EP von 2011. Die raue, ungeschliffene Metal-Scheibe war der erste Schritt in die neue Ära des traditionellen Heavy Metals. Dieses Lebensgefühl bringen die fünf Jungs seitdem live und mit jedem neuen Release den treuen Supportern des Metals näher! Nach den von Fans und Kritikern hochgelobten Alben Sinister Lightning und Lightning Strikes Again endlich das heißerwartete neue Full lenght Album erscheint als CD, LP und offiz. Download via Iron Shield Records!

Zehn klassische Heavy Metal Tracks, von der packenden Hymne bis zum Uptempo-Headbanger!

No Steel No Future Tracklist:

1. Queen Of The Night

2. Midnight Fire

3. The Power

4. Under The Spell

5. No Steel No Future

6. Hammertime

7. Gladiators Of Rock

8. One For The Road

9. Bombers

10. Demons Of Life

Line-Up:

Clemens Haas – Vocals

Christian Haas – Guitars

Daniel Hölderle – Guitars

Alec Trojan – Bass

David Hofmeier – Drums

https://www.blackslash-band.de/

https://www.facebook.com/blackslashband