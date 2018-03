Am 4. Mai 2018 wird das neue Album Lightning Strikes Again der deutschen Heavy Metal Band Blackslash auf CD erscheinen.

Gegründet wurden Blackslash in Donaueschingen im Schwarzwald 2007 und machen Musik, wie sie ihre Eltern „damals“ hörten!

Oldschool-Heavy-Metal, dafür stehen die fünf Jungs um Bandgründer und Bassist Alec Trojan mit Enthusiasmus ein, wie sie schon bei zahlreichen Auftritten bewiesen. Dabei erinnert der galoppierende Basslauf an Iron Maiden, zweistimmige Gitarrensoli rufen unweigerlich nostalgische Erinnerungen an Thin Lizzy hervor, während die melodiösen Gesangsparts des Sängers und Frontmanns Clemens Haas den Sound perfekt ergänzen.

Die treue und stetig wachsende Fangemeinde wird bei jedem Konzert aufs Neue überrascht, mit welcher Dynamik und spielerischer Leichtigkeit sich die Finger seines Bruders Christian in die Saiten werfen, um mit Verzerrung und Gain die Boxen an ihr Limit zu treiben.

Der Leadgitarrist wird dabei von Daniel Hölderle an der zweiten Gitarre unterstützt, während David Hofmeier an den Drums alles gibt, um mit Tempo und Dynamik vorzupreschen.

Dass Blackslash nichts mit steriler Popmusik am Hut haben, bewiesen sie spätestens beim Release der Blackslash EP von 2011. Die raue, ungeschliffene Metal-Scheibe war der erste Schritt in die neue Ära des traditionellen Heavy Metals. Dieses Lebensgefühl bringen die 5 Jungs seitdem live und mit jedem neuen Release den treuen Supportern des Metals näher!

Nun ist es soweit, die zweite full length erscheint als CD und offiz. Download via Iron Shield Records!

Tracklist:

1. Lightning Strikes Again

2. Night City Street Lights

3. Skyline Rider

4. Eyes Of A Stranger

5. Illuminate The Night

6. Steel Held High

7. Save My Heart

8. Shine On

9. Unknown Heroes

10. Right To The Top

Total Playing Time: 49:04 min

Line-Up:

Clemens Haas – vocals

Christian Haas – guitars

Daniel Hölderle – guitars

Alec Trojan – bass

David Hofmeier – drums

www.blackslash-band.de/

www.facebook.com/blackslashband

