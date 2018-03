Spartan Warrior: „Hell To Pay“ – Veröffentlichung der Single aus dem Album „Hell To Pay“

Auf Bandcamp wurde die zweite Singleauskopplung der britischen Heavy Metal Band Spartan Warrior – Hell To Pay veröffentlicht. Der Song kann bis zum 14. April 2018 kostenlos heruntergeladen werden. Das Album Hell To Pay wurde offiziell am 23. Februar 2018 über Pure Steel Records veröffentlicht und ist als CD und Download in unserem Webshop erhältlich.

