Two And A Half Girl: Album „Evidence Of A Broken Mind“ ist am 21.10.2022 erschienen

Die noch junge Band hat ein ungeheuer ansteckendes Energielevel, versteht es auf wirklich mitreißende Art und Weise Punkrock & Hardcore & Rock Elemente zu bündeln und in hochmelodischen Songs zu kanalisieren … ähnlich wie es Distillers, Hot Water Music, John Coffey, wobei die Liste der Vergleiche natürlich wieder sehr subjektiv ist und beliebig ergänzt werden kann.

Warum Two And A Half Girl?

„Wir haben den Namen nie wirklich gewählt, um ehrlich zu sein. Der Name wurde uns gegeben, und wir haben beschlossen, ihn zu verwenden. Wir sind nie eine wirklich wütende Band, also fühlte sich ein typischer wütender oder ’schwerer‘ Name nicht richtig an. Im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass die Leute sich den Namen gut merken können, weil er so untypisch für eine Punkband ist.“

Evidence Of A Broken Mind – Tracklist:

1. Eighteen Months

2. Fire

3. Younger Years

4. Self Made Suffering

5. 70

6. Searching For Relief

7. Colourblind

8. Looking For

9. Problems That Do Not Exist

10. Practice What You Preach

11. Black Sheep

12. Life In Overdrive

Two And A Half Girl

Evidence Of A Broken Mind

VÖ-Datum: 21.10. 2022

Label: Suburban Records / Membran

Two And A Half Girl Tourdaten:

01.11.2022 — Hamburg, Deutschland — Astra-Stube

02.11.2022 — Berlin, Deutschland — Wild At Heart

04.11.2022 — Regenstauf, Deutschland — Waldeslust

07.11.2022 — Mainz, Deutschland — Caveau

