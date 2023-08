Scumbag Millionaire: haben Singles „All Time Low“ und „You Gimme Nothin“ veröffentlicht, beide vom neuen Album „All Time Low“

Scumbag Millionaire veröffentlichen im September ihr drittes Studioalbum All Time Low. Die Platte verspricht energetischen Punk mit rasanter Geschwindigkeit direkt aus dem Untergrund in Göteborg.

„Dieses Album haben wir in gerade mal einer Session innerhalb einer Woche in einem kleinen Studio mit Hannes Littorin aufgenommen. Mit ihm haben wir schon an vielen Songs über die Jahre gearbeitet, und wir lieben den Sound, der dabei rauskommt. Dieses Mal wollten wir ein paar Schritte weitergehen und haben, anders als auf unserem Vorgängeralbum Poor And Famous, alles Live in einem Raum aufgenommen, um eben auch die Liveenergie rüberzubringen. Auch was das Songwriting betrifft haben wir uns mehr Zeit gelassen und nicht wie vieles auf Tour geschrieben.

Unser jahrelanger Keyboard Support Fizzy ist mit All Time Low auch ein fester Bestandteil der Band, was sich auch im Sound bemerkbar macht. Fizzy spielt auch wahnsinnig gut Lapsteel Gitarre was ein entscheidendes Element von den Songs Bye Bye und Demon Blood ist“.

All Time Low – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. A Bomb

2. You Gimme Nothin‘

3. All Time Low

4. Strung Out On Cash

5. Through Hell And Fire

6. Devil Street

7. I’m So Bored

8. Demon Blood

9. Nightmare

10. Let’s Get Outta Here

11. Bye Bye

12. Cannon On The Loose

13. Hellbound

14. Big City Rumble

Pre-Sale: https://scumbagmillionaire.bandcamp.com/merch

Seit ihrem Debütalbum Speed aus 2018, haben Scumbag Millionaire ein Nachfolgeralbum, zahlreiche Split-Releases, mit unter anderem Electric Frankenstein, eine Iggy & The Stooges– Tribute 7“ und eine B-Sides-Compilation veröffentlicht. Mit All Time Low erscheint nun das nächste Werk der schwedischen Punkrocker.

Biografie

Oktober 2018: Speed

September 2020: Poor And Infamous

Februar 2022: Barely Alive! B-sides And Oddities

September 2023: All Time Low



Recording: Hannes Littorin, Studio Bombshelter (Truckfighters)

Mixing: Hannes Littorin

Mastering: Frida Claeson Johansson, Svenska Grammofonstudion