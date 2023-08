Induction: stellen digitale „The Power Of Power“-EP samt Musikvideo zu neuem Track „Set You Free“ vor

Es ist schlicht beeindruckend, auf welch unaufhaltbare und zielstrebige Art und Weise Induction, die an der Spitze einer neuen Generation von Power-Metal-Acts stehen, ihren Weg nach oben gehen. Während die Truppe sich aktuell auf ihren Auftritt im Rahmen von Helloweens in der Slowakei vorbereitet, hat sie heute eine musikalische Überraschung für ihre Fans parat – eine neue digitale EP namens The Power Of Power! Diese legt direkt mit einem brandneuen Track, Set You Free, los, gefolgt von fünf der powermetallischsten Stücke ihres bisherigen Repertoires. Alle klassischen Elemente des Genre in ihrem ureigenen modernen, einzigartigen Stil vereinend, ist Set You Free nichts Geringeres als Inductions Hommage an die glorreichsten aller Power-Metal-Tage.

Das offizielle Video gibt es hier zu sehen:

Streamt/holt euch die The Power Of Power-EP:

https://induction.afr.link/thepowerofpowerPR

Gitarrist Tim Kanoa Hansen beleuchtet die Entstehung des Songs: „Bands wie Helloween, Stratovarius und Sonata Arctica haben das Power-Metal-Genre unbestreitbar entscheidend mitgeprägt, weshalb ich unbedingt einen Song schreiben wollte, der jenem Teil der Metal-Geschichte Tribut zollt und jene Spielart, die wir alle zu lieben gelernt haben, gebührend ehrt. Der Track kommt genau zur richtigen Zeit, werden wir im Laufe des Jahres doch noch mit allen drei genannten Szenegrößen auf der Bühne stehen. Set You Free ist meine persönliche Verneigung und gleichzeitig mein Beitrag zur Neuentfachung des eigentlich niemals erloschenen Genrefeuers. Begebt euch mit dem Song auf eine spannende Zeitreise, auf dass Power Metal unser aller ewiger Wegbegleiter sein möge!“

The Power Of Power – Tracklist:

1. Set You Free

2. A Call Beyond

3. Queen Of Light

4. At The Bottom

5. Order & Chaos

6. Pay The Price

Induction haben kürzlich darüber informiert, dass ihr Gitarrist Marcos Rodriguez sich aus persönlichen Gründen eine längere Auszeit nimmt. Als vorübergehenden Ersatz konnte die Band den Griechen George Thanasoglou gewinnen.

Streamt/bestellt ihr aktuelles Album Born From Fire (2022), sichert euch Merchandise und vieles mehr hier: https://induction.afr.link/bornfromfirePR

Induction live:

05.08.2023 SK Košice – Hello-Feast @ Štadión Lokomotíva

23.09.2023 DE Ahrensburg – Port Of Power Festival @ Juki 42

Eine Kooperation von Dragon Productions & Twisted Talent Entertainment:

Nordic Power Metal Titans 2023

w/ Sonata Arctica & Stratovarius

Präsentiert von Metal Hammer, metal.de, musix, Rock It!, earMUSIC & Atomic Fire

14.10.2023 SE Umeå – Northern Rockfest @ Energi Arena

15.10.2023 SE Borlänge – Cozmoz Arena

16.10.2023 NO Oslo – Vulkan Arena

17.10.2023 SE Göteborg – Trädgår’n

19.10.2023 SE Stockholm – Slaktkyrkan

20.10.2023 DK Roskilde – Gimle

21.10.2023 DE Hamburg – Kulturpalast

22.10.2023 DE Leipzig – Hellraiser

24.10.2023 NL Utrecht – TivoliVredenburg (Ronda)

25.10.2023 DE Saarbrücken – Garage

27.10.2023 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

28.10.2023 IT Mailand – Alcatraz

30.10.2023 DE München – Backstage (Halle)

31.10.2023 AT Wien – Szene

01.11.2023 HU Budapest – Barba Negra

03.11.2023 GR Athen – Fuzz Club

04.11.2023 GR Thessaloniki – Principal Club Theater

06.11.2023 RO Cluj-Napoca – FORM Space

07.11.2023 RO Bukarest – Quantic

10.11.2023 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

12.11.2023 DE Bochum – Matrix

Too Mean To Die – Tour 2023

w/ Accept & Songs Of White Lion

Präsentiert von Rocks, metal.de, Rock Hard, Spotify, Hard Rock Café,

Rock Antenne, Continental Concerts & Napalm Records



12.12.2023 DE Hamburg – Große Freiheit 36

13.12.2023 DE Köln – Carlswerk Victoria

Induction sind:

Craig Cairns | Gesang

Tim Kanoa Hansen | Gitarre

Marcos Rodriguez | Gitarre

Dominik Gusch | Bass

Dominik „Dome“ Zester | Session-Schlagzeuger

